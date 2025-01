Tunisie: Le président Saïed souligne l'importance de l'éducation, des sciences et de la culture dans le développement des nations

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce lundi 27 janvier 2025, à midi, au palais de Carthage, le docteur Salem Ben Mohamed Al-Malek, directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture.

Dès le début de la rencontre, le président a rappelé l'importance stratégique des secteurs de l'éducation, des sciences et de la culture, qui sont des indicateurs clés du progrès des peuples et des nations, indique un communiqué de la présidence de la République.

Ces domaines nécessitent un travail constant pour s'adapter aux évolutions rapides que connaît le monde entier, et pour réformer les programmes éducatifs et scientifiques, tout en suivant les avancées dans l'ensemble des disciplines.

Le président de la République a également mis en lumière l'engagement continu de la Tunisie envers l'éducation, la culture et les sciences. Il n'est pas fortuit que la Constitution tunisienne prévoie la création du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement, un choix qui reflète la place primordiale de l'éducation dans notre pays. À ce propos, le président a évoqué les nombreuses réformes historiques dans le domaine éducatif, en soulignant que ces initiatives ont souvent été portées par des intellectuels tunisiens, dont les appels à la réforme ont résonné bien au-delà de nos frontières.

Le président a ensuite insisté sur la responsabilité de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, affirmant que ces secteurs représentent la première ligne de défense contre toutes les formes d'extrémisme, d'immobilisme intellectuel et de terrorisme. Il a souligné que les pays membres doivent unir leurs efforts pour relever les défis technologiques, scientifiques et cognitifs du monde moderne, afin de contribuer à l'épanouissement humain tout en restant fidèles à leurs valeurs profondes.

Le président de la République a salué la coopération exemplaire entre la Tunisie et l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, et a évoqué des projets d'envergure dans lesquels l'Organisation pourrait jouer un rôle crucial, à l'instar du Centre mondial des arts de la calligraphie "Iqra", une initiative lancée par le président en 2020.

Finalement et non moins important, il a réaffirmé que l'avenir des sociétés repose sur le développement de leurs cultures et de leurs systèmes éducatifs, dans tous les domaines scientifiques, afin d'assurer un avenir prometteur et éclairé pour l'humanité.