Tunisie: Savoir-faire tunisien en matière d'agriculture et de développement durable - Le pays, un modèle à suivre

L'engagement de la Tunisie dans de nouveaux partenariats pourra faire gagner au pays bien plus que de nouveaux marchés et de simples échanges économiques. Ces visions partagées dans des domaines liés à l'innovation dans le domaine agricole et du développement durable permettront à la Tunisie d'exporter toute son expertise et son savoir-faire vers des destinations parfois peu communes.

La Tunisie se distingue par son riche patrimoine agricole et ses avancées remarquables dans le domaine des énergies renouvelables. Ces atouts positionnent le pays comme un partenaire idéal pour plusieurs autres pays du monde dont les Caraïbes. Cette partie du monde, confrontée à des défis similaires aux nôtres en matière de sécurité alimentaire et de transition énergétique, peut profiter du savoir-faire tunisien et explorer des voies de collaboration stratégique pour relever ses défis.

Vicki L.Otaruyina, consultante en expansion de marché chez « Ruyina Global », nous a expliqué que l'agriculture tunisienne, ce pilier économique basé sur la production d'olives, de dattes, d'agrumes et de céréales, peut devenir un modèle pour son pays. « La Tunisie a mis en place des systèmes d'irrigation sophistiqués pour maximiser la productivité dans des conditions semi-arides. Au fil des ans, le pays a adopté des technologies agricoles modernes, allant de l'agriculture de précision aux systèmes d'irrigation économes en eau, tels que les technologies de goutte-à-goutte et de pulvérisation.

Ces pratiques permettent à la Tunisie de maximiser les rendements tout en préservant des ressources précieuses telles que l'eau et les terres cultivables. Pour les Caraïbes, où les îles font face à des contraintes similaires en termes de terres et de ressources en eau limitées, l'expertise tunisienne en innovation agricole offre un modèle précieux », a-t-il expliqué.