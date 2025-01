Afrique du Nord: Énergie, commerce, sécurité - Une feuille de route ambitieuse pour la Tunisie et l'Algérie

Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a effectué une visite de travail en Algérie le 27 janvier 2025.

À cette occasion, il a été reçu par le président Abdelmajid Tebboune et a tenu une séance de travail avec son homologue algérien, Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines. Ces échanges ont rassemblé les délégations des deux pays, témoignant de la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale, indique le ministère dans un communiqué rendu public.

Lors de sa rencontre avec le président Abdelmajid Tebboune, le ministre Nafti a transmis les salutations du président Kais Saied à son homologue algérien, affirmant l'engagement de la Tunisie à maintenir une tradition de concertation et de coordination sur les questions bilatérales, régionales et internationales. Il a souligné l'importance de consolider les relations de fraternité, de coopération et de complémentarité entre les deux pays, en les élevant au niveau d'un partenariat stratégique exemplaire.

En réponse, le président Abdelmajid Tebboune a exprimé son respect et son estime pour le président Kais Saied, tout en réaffirmant l'engagement de l'Algérie à renforcer davantage les relations bilatérales à tous les niveaux.

Un plan d'action ambitieux pour des priorités partagées

Cette rencontre a été l'occasion de souligner l'importance d'élaborer un plan d'action ambitieux et efficace visant à renforcer la coopération dans des domaines prioritaires. Ces efforts communs visent à promouvoir les intérêts des deux pays tout en favorisant la stabilité, le progrès et le bien-être des deux peuples frères.

Lors de la séance de travail avec Ahmed Attaf, les discussions ont porté sur la dynamique positive qui caractérise les relations tuniso-algériennes, encouragée par les orientations des présidents des deux pays. Les deux parties ont convenu de la nécessité d'accélérer la coopération dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l'énergie, la sécurité hydrique et alimentaire, le commerce, l'investissement, le transport et la santé.

Ils ont également souligné l'importance de faciliter l'intégration sociale et économique des Tunisiens vivant en Algérie et des Algériens résidant en Tunisie, en mettant à jour les cadres juridiques qui encadrent ces relations et en organisant les échéances bilatérales dans les meilleurs délais.

Les discussions ont aussi abordé plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, dans un contexte marqué par des transformations profondes dans le monde, notamment au Moyen-Orient et dans le Sahel africain. Les deux parties ont convenu de l'importance d'intensifier la concertation afin de définir une approche commune et globale, garantissant une réponse efficace à ces défis. Cette vision partagée vise à renforcer la sécurité commune et à promouvoir un développement solidaire et durable.