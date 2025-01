Tunisie: Aéroport de Monastir - TAV pays dément les rumeurs

Suite aux rumeurs malintentionnés publiées sur les réseaux sociaux, dont particulièrement un site de la région de Monastir, sous le titre « Violations graves à l'aéroport International de Monastir Habib Bourguiba », la société TAV Tunisie tient à apporter un démenti formel et annonce qu'elle se réserve le droit de poursuivre en justice leurs auteurs.

Etant donné que ces posts diffamatoires non fondés et complètement illégaux prétendent que ces manquements présumés pourraient avoir des conséquences négatives et affecter la sécurité des utilisateurs de l'aéroport, TAV Tunisie précise que toutes les procédures liées à la gestion de l'aéroport International de Monastir sont effectuées conformément aux spécifications et normes nationales et internationales stipulées par la Direction Générale de l'Aviation Civile ainsi que l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

TAV Tunisie tient également à souligner que la sécurité des passagers, en particulier, et de tous les usagers de l'aéroport, en général, est une priorité absolue dans toutes ses activités. Elle rappelle qu'elle est soucieuse de maintenir, de développer et d'améliorer les stratégies de sécurité à tous les niveaux de gestion et garantit que toutes les parties impliquées dans l'aéroport assurent la mise en oeuvre des normes de sécurité dans tous les domaines de leur travail.

La société oeuvre également à poursuivre le développement de l'aéroport international de Monastir Habib Bourguiba et à améliorer ses installations et services pour répondre à la demande croissante du marché touristique mondial et améliorer l'infrastructure aéroportuaire existante pour offrir une expérience de voyage sûre et confortable aux passagers.

Elle rappelle que lors l'année écoulée, les investissements ont été nombreux et que leur impact positif a été reconnu et salué par les différents acteurs de l'aéroport. Ces investissements ont concerné, à titre d'exemple, l'amélioration des process passagers pour améliorer la fluidité, les travaux de sécurisation et de rénovation des bâtiments, la rénovation des toilettes, la rénovation de l'ensemble des zones passagers en termes de sols ainsi que de nombreux travaux de peinture.

La société ajoute qu'elle travaille d'arrache-pied à la planification pour faire face à toute augmentation du trafic aérien, en plus d'améliorer les équipements, de gérer le flux de passagers et de développer des infrastructures complémentaires, telles que des parkings et des services de transport public, ce qui garantit des services de haute qualité.

Parallèlement, l'aéroport oeuvre à élargir sa connectivité aérienne en ajoutant de nouvelles lignes vers de nouvelles destinations à travers le monde dans le but de permettre à un grand nombre de passagers et de touristes de visiter la Tunisie, conformément aux objectifs nationaux visant à promouvoir un tourisme responsable et durable et développer le trafic aérien dans la région du Sahel.