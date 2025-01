Tunisie: 6e édition des Journées des ARTs de la Marionnette de Carthage (JAMC) - Une édition festive

100 marionnettistes, 19 pays étranges avec 20 troupes qui présenteront 33 spectacles dont 25 adressés aux enfants, 6 aux adultes et 4 de rue et 8 spectacles tunisiens, les Journées des arts de la marionnettes de Carthage réservent surprises et nouveautés.

On s'apprête à accueillir durant les prochaines vacances scolaires, du 1er au 8 février 2025, la 6e édition des Journées des arts de la marionnettes de Carthage (Jamc) organisée par le Centre national d'art de la marionnette. Le comité de direction a tenu une conférence de presse, hier matin, à la Cité de la culture pour nous dévoiler le programme et autres nouveautés de cette édition dédiée à la mémoire du marionnettiste Abdelkader Khemir, reconnu comme l'un des pionniers et fondateurs de cet art en Tunisie.