Madagascar: RDJ Mozika - Les votes lancés pour toutes les catégories

Les amateurs de musique malgache ont désormais l'opportunité de prendre part à l'événement musical de l'année, la 20e édition du RDJ Mozika. Les votes sont officiellement ouverts en ligne et par SMS pour désigner les lauréats des vingt-cinq catégories qui récompensent les meilleurs artistes et titres de 2024. La grande cérémonie de remise des trophées se déroulera le 9 février au Palais des Sports Mahamasina et s'annonce déjà comme un moment inoubliable de l'histoire de la scène musicale locale.

Cette édition promet de célébrer la richesse, la diversité et l'originalité des musiques malgaches à travers une multitude de genres musicaux. Véritable vitrine des talents locaux, la 20e édition du RDJ Mozika mettra en lumière les artistes qui ont marqué l'année 2024, tout en honorant l'innovation qui façonne l'avenir des jeunes artistes.

Les fans peuvent d'ores et déjà participer au vote sur le site officiel du RDJ Mozika ou par SMS, et ainsi influencer directement l'attribution des trophées dans des catégories phares telles que Mozika Duo ou Groupe, Afro Féminin et Masculin, Mozika Chill, Mozika EDM, Musique Vivante, Pop Acoustique, et bien d'autres. Ces catégories reflètent une diversité de styles qui enrichissent chaque année la scène musicale de l'île.

Un des moments les plus attendus de la cérémonie sera la désignation du Meilleur artiste de l'année. Après le couronnement de Ceasar lors de l'édition précédente, qui prendra sa place cette année ? En plus de ce titre prestigieux, le meilleur titre de l'année 2024 clôturera cet événement d'exception. Les fans auront l'opportunité de soutenir leurs artistes préférés.