Angola: Les champs-écoles de Gambos acquièrent une technologie pour conserver les semences

Gambos — Près de 28 champs-écoles de la municipalité de Gambos, province de Huíla, ont bénéficié, le week-end dernier, de 984 fûts de conservation des semences, une initiative du programme de Renforcement de la Résilience et de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Angola, FRESAN.

Chaque unité a une capacité de conserver 200 kg de semences de céréales, il s'agit de méthodes peu coûteuses et très durables, adaptées au secteur familial, car elles réduisent les pertes après récolte, évitent l'utilisation d'insecticides, prolongent la durée de conservation, protègent les grains contre les rats et assurent la disponibilité alimentaire aux familles.

La technologie permet de stocker des céréales et de les vendre lorsque le prix est favorable et vise avant tout à répondre à la sécurité alimentaire et à améliorer la productivité dans les régions semi-arides, comme les Gambos.

A l'occasion, l'administrateur communal de Chiange, Lourenço Muimbove, l'une des zones bénéficiaires, a reconnu l'importance de cette assistance technique aux agriculteurs, car les champs-écoles aident à améliorer et à augmenter la productivité.

La conservation des semences constituait une grande inquiétude pour les agriculteurs durant la période de l'attente de la campagne agricole, mais la réponse à ce problème tranquillise aujourd'hui les familles paysannes, a-t-il affirmé.

FRESAN comprend quatre composantes, à savoir la résilience et la production durable de l'agriculture familiale, l'amélioration de la nutrition par des transferts sociaux mettant l'accent sur l'éducation et l'alimentation, le renforcement institutionnel et la gestion de l'information multisectorielle et la sensibilisation à la nutrition.