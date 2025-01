Togo: 16 équipes à l'assaut du Trophée « Maire Anoumou Amessé » !

Bien engagé aux côtés des populations de la commune de Golfe 1, et surtout des jeunes gens qui ne veulent que faire éclore leur talent sportif, le Maire Adjoint Anoumou Amessé a encore confirmé cet engagement ce dimanche 26 Janvier 2025, en parrainant le Tournoi de la Fraternité lancé officiellement à Djifa Kpota.

Cette compétition qui devra permettre à ce terrain de football du district préfectoral de Lomé-Golfe de redynamiser ses activités réunit pour l'occasion 16 équipes de football présentes sur le territoire communal de Golfe 1 et certaines en dehors. Elles sont reparties en quatre poules de quatre équipes.

Ainsi, en match d'ouverture dimanche dernier avec présence effective du Parrain de la compétition, c'est Réveil Espoir FC qui a disposé d'Essor FC Académie de Kégué sur un score de 1-0. Un but derrière lequel a couru l'équipe adverse durant tout le reste de la partie.

Amoureux du ballon rond dont lui-même en a été praticien et continue de l'être, le Maire Adjoint Anoumou Amesse, est bien satisfait de l'engagement des 22 acteurs et aussi de l'ouverture en beauté de cette compétition prévue pour durer deux mois. « Je suis satisfait parce que le match était équilibre entre les deux équipes et à la fin c'est le meilleur qui a gagné », a-t-il confié. Et, justifie-t-il sa présence aux côtés du comité en charge de la gestion de ce terrain de Djifa Kpota.

« Ce tournoi va nous permettre de renforcer le développement du football à la base et aussi permettre à la population de la commune de Golfe 1, un vivre-ensemble, pour pouvoir promouvoir les actions que le Conseil municipal veut mettre en jeu pour cette année 2025 », a indiqué l'élu local. Autre motivation du Parrain, Anoumou Amessé, est celle d' « accompagner le district de football du Grand Lomé et aussi la fédération parce que promouvoir les jeunes à la base, ça renforce la politique du sport au Togo ».

Présent à l'ouverture de la compétition, le Président du District préfectoral de Lomé-Golfe, M. Sakpa, n'a pas caché sa joie par rapport à cette initiative qui vient apporter un plus à leur agenda d'activités de l'année 2025. « C'est des initiatives à louer. Le district préfectoral Lomé-Golfe est un grand district et le bureau seul ne peut pas tout faire. Ces genres d'initiatives, c'est à encourager. C'est donc pour apporter le soutien du district aux initiateurs », a-t-il déclaré. S'il est bien disposé à apporter une assistance technique et si possible financier à l'initiative, le président du District préfectoral de Lomé-Golfe, a profité pour annoncer la 1ère grande compétition du district. « Bientôt en Février, les hostilités vont commencer, il y aura le démarrage de la coupe du district zonale pour tomber sur la compétition préfectorale », a-t-il informé.

Pour la suite de ce tournoi de la Fraternité Trophée Maire Anoumou Amessé, les matches ont lieu tous les Samedi et Dimanche sur le terrain de Djifa Kpota jusqu'à la finale prévue dans la première quinzaine du mois de Mars.

Enfin, pour une réussite totale de la compétition qui n'est qu'à sa première édition, le Parrain a invité les différentes équipes participantes « au fair-play parce que sans ça on ne peut pas atteindre les objectifs assignés qui est de promouvoir le vivre-ensemble dans la commune ».