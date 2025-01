Gabon: Prise de contacts du patron des Sports avec les services du ministère

A la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports depuis le 15 janvier 2025, Patrick Barbera Isaac a entamé ce lundi 27 janvier une série de rencontres avec les différents services, et les différents acteurs des mouvements sportifs et de jeunesse de son département ministériel.

Des rencontres en guise de prise de contacts et dont l'objectif est de maîtriser les contours et le fonctionnement de chaque composante du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

La Direction Générale des Sports (DGS), la Direction Générale de la Jeunesse et des Activités Socio-éducatives (DGJASE) et l'Organisation Nationale anti Dopage (ONAD) ont constitué le point de départ de cette série des rencontres qui se poursuivront jusqu'au 31 janvier 2025 au Palais des sports.

Ministère des Sports