Madagascar: Antsahamarofoza - Un colloque consacré à l'éducation scoute

Les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés à de nombreux défis, et l'éducation scoute peut jouer un rôle clé pour les aider à y faire face. C'est dans ce cadre qu'un colloque national sur l'éducation scoute à Madagascar se tiendra les 22 et 23 mai à Tranombitsika, Antsahamarofoza. Cet événement sera une occasion unique de proposer des améliorations et d'innover dans les pratiques éducatives en vue d'une meilleure adaptation au contexte national et régional.

Lors d'une rencontre avec la presse, vendredi dernier à Isoraka, Tamby Rakotoarimanana, président national du TIM (Tily eto Madagasikara), a souligné : « Ainsi, la tenue d'un colloque national sur l'éducation scoute à Madagascar sera une occasion de proposer des améliorations en matière d'éducation ».

Organisé en collaboration avec des universitaires et des laboratoires de recherche en éducation, ce colloque a pour objectif d'harmoniser les pratiques locales avec les stratégies mondiales, tout en répondant aux besoins spécifiques des jeunes Malgaches. Il offrira un espace de réflexion et de partage pour discuter des innovations dans l'offre éducative, en tenant compte des priorités à la fois globales et locales.

L'objectif principal est d'adapter le scoutisme aux réalités actuelles tout en répondant aux aspirations mondiales. Des pistes d'amélioration seront étudiées pour renforcer le rôle éducatif du scoutisme, contribuant ainsi à bâtir une génération mieux équipée pour relever les défis du monde moderne.