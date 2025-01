Lamarana-Petty Diallo est un universitaire guinéen de renom, dont la carrière et les engagements font de lui une figure emblématique de la diaspora guinéenne à Orléans en France.

Spécialiste des réformes de l'enseignement, il est professeur de Lettres-histoires hors classe en France, et son expertise est largement reconnue dans le domaine des sciences de l'éducation. Docteur en Sciences de l'éducation de l'Université de Bordeaux 2, il a su allier passion et rigueur académique pour devenir l'un des experts les plus respectés de son domaine.

En plus de son rôle d'enseignant, Lamarana-Petty Diallo est également un analyste, activiste et lobbyiste politique influent. Actif dans les médias, il utilise sa plume, sa voix, ses relations et sa plateforme pour sensibiliser le public aux enjeux éducatifs et sociaux qui touchent la Guinée et plus largement l'Afrique. Son engagement ne se limite pas à la France ; il tisse des liens précieux avec divers acteurs politiques en Europe, où il entretient d'excellentes relations avec des personnalités telles que l'ancien président François Hollande et son successeur Emmanuel Macron, ainsi que le ministre Jean-Yves Le Drian, le député Sébastien Nadot et le sénateur Jean-Pierre Sueur.

Actuellement, Diallo offre ses services à la Guinée, convaincu que son expertise peut contribuer à améliorer le système éducatif et à promouvoir des réformes significatives. Son patriotisme et son dévouement à la cause nationale sont palpables, et il aspire à être un catalyseur de changement pour son pays d'origine. En alliant son expérience académique à son engagement civique, Lamarana-Petty Diallo incarne l'esprit d'un patriote déterminé à bâtir un avenir meilleur pour la Guinée.