Madagascar: Coopération régionale - Un pas vers une sécurité maritime renforcée

« Les ports sont des éléments essentiels de nos économies. Ils agissent comme des moteurs de développement. En effet, leur sécurité et leur résilience sont des responsabilités partagées », a déclaré le ministre des Transports et de la Météorologie, Valéry Ramonjavelo. C'est dans cette optique que Madagascar a accueilli hier le lancement de l'exercice RECOPORT ESA 25.

Ce projet, dans le cadre de Safe Seas Africa, a pour objectif de consolider la sécurité maritime et de promouvoir la coopération régionale.

Sous la direction du ministre des Transports et de la Météorologie, le projet a rassemblé plusieurs parties prenantes importantes. En particulier, le Centre Régional de Fusion d'Informations Maritimes (CRFIM) et l'Association de Gestion Portuaire de l'Afrique Orientale et Australe (PMAESA) participent activement. Leur implication met en évidence l'importance de l'échange d'informations pour assurer la sécurité des ports.

La région Sud de l'océan Indien est stratégique. Elle représente en effet 80 % du pétrole maritime mondial, selon le ministère. De plus, chaque année, près de 10 milliards de tonnes de marchandises y transitent. C'est pourquoi la coopération entre les pays membres de la PMAESA et les centres de sécurité maritime est cruciale.

Le RMIFC (Regional Maritime Information Fusion Center) en fait partie. Ensemble, ces acteurs garantissent un environnement maritime stable et sécurisé, ce qui reflète l'engagement de Madagascar et de ses partenaires pour le développement durable et la stabilité régionale.

L'exercice RECOPORT ESA 25 poursuit plusieurs objectifs importants. Il cherche spécialement à améliorer la sécurité maritime. En outre, il facilite le commerce, protège l'environnement et garantit le respect des normes internationales.

Enfin, avec le soutien de l'Union européenne, cette initiative permet de renforcer la compétitivité des ports. Elle aide également à mieux répondre aux défis sécuritaires actuels, tels que le trafic illicite, la cybercriminalité, l'immigration clandestine et le terrorisme maritime.