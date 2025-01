Algérie: Communauté nationale établie à l'étranger - Mise en place de 'cellules de crise' dans certains pays

Alger — Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger, M. Sofiane Chaib, a fait savoir, lundi à Alger, que l'Etat avait procédé à la mise en place de "cellules de crise" pour suivre de près l'évolution de la situation sécuritaire dans certains pays confrontés à des crises qui pourraient avoir des conséquences sur les membres de la communauté nationale établie à l'étranger.

Présentant un exposé devant la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l'étranger à l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Chaib a évoqué les principaux axes qu'il commence déjà à concrétiser depuis sa nomination à la tête du secrétariat d'Etat, suivant un plan d'action global et intégral à même d'assurer une prise en charge optimale des préoccupations et des aspirations de la communauté nationale établie à l'étranger, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en tête desquelles "la mise en place de cellules de crise pour suivre de près l'évolution de la situation sécuritaire dans les pays connaissant des crises qui pourraient avoir des répercussions sur les membres de la communauté".

Il a également abordé les différentes visites qu'il a effectuées à l'étranger et les rencontres qu'il a eues avec les membres de la communauté nationale, notamment en Italie et en Egypte, en sus des instructions strictes qu'il a données lors des rencontres tenues avec les chefs des missions diplomatiques et postes consulaires "pour une mise en oeuvre effective de la vision stratégique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en accordant toute l'importance à écouter nos concitoyens, à travers l'intensification des activités de proximité et de dialogue, notamment avec les jeunes, afin de renforcer les liens de communication et de confiance ainsi que le sentiment d'appartenance à leur patrie".

A cet égard, M. Chaib a mis en avant son attachement à encourager l'esprit d'initiative et à formuler des propositions concrètes pour moderniser et simplifier les procédures de gestion consulaire, tout en accélérant l'organisation de notre communauté à travers son accompagnement dans la création de cadres organisationnels efficaces, à même de renforcer sa cohésion.

Au volet économique, M. Chaib a souligné l'importance "d'encourager les opérateurs économiques parmi les membres de la communauté à profiter des opportunités d'investissement disponibles en Algérie et à faire connaitre, par tous les moyens, les avantages et facilitations offerts par la loi sur l'investissement", rappelant l'appel lancé par le président de la République en ce sens à la communauté nationale à l'étranger, lors de son discours à la nation le 29 décembre 2024.

De son côté, le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté nationale à l'étranger à l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Khouane, a indiqué que la réunion visait à mettre en avant les différentes mesures ministérielles mises en place en faveur des ressortissants algériens à l'étranger, mais aussi à promouvoir leur contribution à la réalisation des objectifs nationaux et internationaux, ajoutant que cette réunion a permis de s'enquérir des différentes initiatives visant à améliorer la qualité des services consulaires.

Khouane a précisé que la rencontre constituait une occasion pour faire le point sur la mise en oeuvre de ces initiatives et décisions prises par le Gouvernement algérien au profit des membres de la communauté nationale à l'étranger, citant notamment les quotas consacrés dans le cadre du programme de Logement promotionnel public (LPP) pour la communauté, la décision du président de la République d'élargir le système national de retraite aux ressortissants algériens résidant à l'étranger, qu'ils soient salariés ou non, et la réduction des prix du transport aérien ou maritime, ainsi que les mesures visant à impliquer la communauté au développement économique.