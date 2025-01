Algérie: Arkab et son homologue tanzanien évoquent à Dar es Salam la promotion des relations bilatérales

Alger — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, M. Mohamed Arkab, s'est entretenu, lundi à Dar es Salam (Tanzanie), avec le vice-Premier ministre, ministre de l'Energie de la République Unie de Tanzanie, M. Doto Biteko, sur les voies de renforcement des relations bilatérales dans le domaine énergétique, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

Ces entretiens se sont déroulés en marge des ateliers et des séances ministérielles organisés à la veille du Sommet des chefs d'Etat africains sur l'énergie, prévu mardi, à Dar es Salam (Tanzanie), en présence de l'ambassadeur d'Algérie en République Unie de Tanzanie et de cadres du ministère.

Les deux parties ont examiné les voies et opportunités à même de renforcer la coopération entre les deux pays dans les secteurs de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables.

La rencontre a également été une occasion de passer en revue les voies de renforcement de la coopération entre les pays africains, notamment à travers l'initiative "Mission 300" qui vise à fournir de l'énergie à 300 millions de personnes en Afrique d'ici 2030, a précisé la même source.

Les deux parties ont également évoqué les opportunités de coopération et d'investissement dans le domaine des hydrocarbures, des produits pétroliers et de leur stockage, et de la gestion du secteur des hydrocarbures en Tanzanie, ainsi que dans le domaine des engrais, notamment l'urée.

Les deux ministres ont également abordé le renforcement de la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'ingénierie, de la production d'électricité, du développement du réseau électrique et de la formation dans ces domaines, en application du mémorandum d'entente signé par les deux pays en 2013 et des conventions signées en août 2023, en marge des travaux de la Commission mixte algéro-tanzanienne entre Sonatrach, Sonelgaz et les entreprises tanzaniennes des hydrocarbures et de l'électricité.

A cette occasion, M. Arkab a réitéré la volonté de l'Algérie de renforcer les relations entre les deux pays amis, et d'intensifier les échanges avec les pays africains, notamment dans le cadre de la stratégie de développement des Groupes Sonatrach et Sonelgaz, visant à s'ouvrir sur le marché africain, affirmant la disponibilité de l'Algérie à soutenir la Tanzanie et à l'accompagner avec son savoir-faire et son expertise en la matière.

Le ministre tanzanien a de son coté, exprimé l'intérêt majeur de son pays à développer et à renforcer les relations de coopération avec l'Algérie, notamment à travers la participation des Groupes Sonatrach et Sonelgaz, au développement du secteur énergétique tanzanien, et en favorisant un partenariat mutuellement bénéfique en matière d'industrie pétrolière, gazière, et électrique, ainsi que par le recours aux équipements algériens dans ce domaine.

Doto Biteko a également indiqué que les deux pays œuvreraient conjointement pour mettre en oeuvre des projets concrets dans les plus brefs délais, conclut le communiqué.