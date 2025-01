Afrique du Nord: Le ministre tunisien des Affaires étrangères réaffirme la profondeur des relations fraternelles entre l'Algérie et la Tunisie

Alger — Le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, M. Mohamed Ali Nafti, a réaffirmé, lundi, la profondeur des relations fraternelles entre l'Algérie et la Tunisie, mettant en avant le souci des hautes autorités de son pays de renforcer les liens de fraternité et de coopération stratégique entre les deux pays.

S'exprimant au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Nafti a indiqué avoir réaffirmé, lors de cette rencontre, "la profondeur des relations fraternelles entre l'Algérie et la Tunisie et le souci des hautes autorités tunisiennes de consentir davantage d'efforts pour renforcer les liens de fraternité et de coopération stratégique avec l'Algérie, pays frère".

Précisant avoir transmis au président de la République les salutations de son frère, le Président Kaïs Saïed, le ministre tunisien des Affaires étrangères a souligné que cette audience a été "une occasion renouvelée lors de laquelle le Président Abdelmadjid Tebboune a fait part de l'estime et du respect qu'il a pour le président de la République tunisienne, ainsi que de la volonté de l'Algérie, pays frère, de renforcer les relations bilatérales sur tous les plans et dans tous les domaines".

Dans ce cadre, l'accent a été mis sur "l'importance d'élaborer un plan d'action efficace et ambitieux visant à renforcer cette coopération bilatérale dans les domaines prioritaires pour les deux pays au service de nos intérêts communs, en vue de réaliser davantage de progrès, de sécurité, de prospérité et de solidarité entre nos deux peuples frères", a-t-il dit.

Il a également indiqué avoir informé le président de la République de l'ordre du jour de sa rencontre avec le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, souhaitant que le plan d'action qui sera mis en place "renforce et hisse la coopération bilatérale au niveau du partenariat stratégique global que nous appelons de nos vœux, en prévision des échéances bilatérales à venir".

La rencontre a, par ailleurs, permis "d'évoquer toutes les questions arabes et africaines d'intérêt commun", dans le cadre de "la tradition de concertation que nos deux pays et leurs dirigeants ont instaurée en vue de renforcer leur contribution à la consolidation des fondements de la sécurité, de la stabilité et du développement solidaire dans notre région et dans le monde entier", a-t-il ajouté.

L'audience s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, et du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf.