Algérie: Hachichi examine les moyens de relancer et de développer le partenariat avec le DG de la compagnie norvégienne 'DNO'

Alger — Le président directeur général (Pdg) du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, a reçu, lundi au siège de la Direction générale, le Directeur général de la compagnie norvégienne "DNO", M. Christopher Spencer, et la délégation l'accompagnant, indique un communiqué du Groupe.

Les deux parties ont examiné les voies et moyens de relancer et de développer le partenariat dans les domaines de l'exploration, du développement et de la production d'hydrocarbures en Algérie, précise la même source.

Lors de cette rencontre, la délégation de la compagnie norvégienne a exprimé son souhait d'établir des relations de coopération étroites avec Sonatrach, cette dernière étant un partenaire important dans les activités amont tant au niveau national qu'international, et une entreprise de confiance dans la chaîne de valeur des hydrocarbures à l'échelle mondiale.

Créée en 1971, la Société norvégienne "DNO" est spécialisée dans le domaine de l'exploration et de la production du gaz et du pétrole. Elle active dans la région du Moyen Orient, en Mer du Nord et en Afrique de l'Ouest et tend à étendre ses activités en Algérie, ajoute le communiqué.