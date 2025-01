Algérie: Djamaâ El-Djazaïr annonce le lancement de sa Newsletter

Alger — La Direction de l'information, de l'édition, de la documentation et de l'informatique du rectorat de Djamaâ El-Djazaïr, a lancé le service Newsletter sur son site web, dans le cadre du renforcement de la communication avec les parties intéressées par les activités de cet édifice religieux, indique, lundi, un communiqué du rectorat de Djamaâ El-Djazaïr.

Ce nouveau service vise à "fournir une information fiable sur tous les évènements religieux, intellectuels et scientifiques de Djamaâ El-Djazaïr en plus de l'actualités et des annonces importantes", précise la même source.

Le Newsletter offre "une couverture complète de toutes les activités et manifestations organisée au sein de Djamaâ El-Djazaïr, y compris les conférences, les colloques, les Dourouss, et les occasions religieuses spéciales (avec accès au service vidéo), en plus de l'actualité et des annonces importantes, publiées par le rectorat et les différentes structures".

Ce service s'inscrit dans le cadre "des efforts de l'administration de Djamaâ El-Djazaïr visant à offrir aux intéressés un accès rapide et facile à l'information", ajoute le communiqué.

Les personnes désirant bénéficier de ce service peuvent s'abonner au service Newsletter de Djamaâ El-Djazaïr via le site électronique suivant le lien: https://eldjamaa.dz/newsletter .