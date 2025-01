Ile Maurice: Dr Moheeputh s'explique au Medical Council

Accusé de négligence médicale par une patiente qui le pointe du doigt pour avoir, dit-elle, mis sa vie en danger et causé des dommages importants à sa santé, le Dr Nishan Moheeputh s'est rendu au Medical Council, hier, dans le but de fournir des explications additionnelles.

En 2022-2023, selon les dires du Dr Nishan Moheeputh, la plaignante avait sollicité son aide pour une liposuccion/abdominoplastie et il avait fini par accepter. Après que la patiente a dit avoir eu des soucis de santé après sa chirurgie, le Dr Nishan Moheeputh, qui a retenu les services de Me Vikash Teeluckdharry, a expliqué au Medical Council que la patiente aurait utilisé une manoeuvre pour exiger de l'argent. Il est allé plus loin en soutenant qu'une fois que la plaignante avait reçu son autorisation de sortie de l'établissement hospitalier où tout s'était, selon lui, bien passé, sa responsabilité s'était arrêtée là.

«Elle a reçu sa décharge de la clinique où la chirurgie a eu lieu. Par conséquent, son traitement dans cet établissement n'a pas été poursuivi ici et la responsabilité du chirurgien, c'est-à-dire la mienne, s'arrête légalement. Si elle s'est rendue dans d'autres hôpitaux, insatisfaite de sa chirurgie, je ne peux en être tenu responsable. Je dirai qu'il n'y a pas eu de négligence médicale et qu'elle a inventé un scénario pour me soutirer de l'argent», a plaidé le principal concerné. Si le Medical Council n'a pas besoin d'éclaircissements supplémentaires, une décision sera prise ultérieurement.