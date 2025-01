Ile Maurice: Les hôtels Ninety-Six accueillent en grande pompe la nouvelle année

Les hôtels Ninety-Six vous promettent un festin de roi pour accueillir l'année du Serpent de bois. Une année placée sous le symbole de la transformation et de la sagesse.

Les quatre hôtels Ninety-Six mettent les petits plats dans les grands pour bien accueillir l'année du Serpent de bois. Ainsi, ce soir, vous pourrez vous retrouver autour d'un buffet somptueux et de plats gastronomiques à l'hôtel Labourdonnais, le temps d'un dîner mémorable. Le buffet proposé à la Brasserie Chic du Labourdonnais Waterfont Hotel comprend une variété de plats alliant à la fois des mets classiques populaires chinois à des mets plus raffinés et novateurs.

En entrée, vous savourerez des sushis et le ceviche de poulpe alors que comme plats principaux, vous retrouverez le canard laqué et le sauté d'agneau du Xinjiang. La tarte au gingembre ou encore le cheesecake aux longanes raviront les papilles aux desserts.

Si vous avez une préférence pour les plats gastronomiques, le restaurant Yuzu Asian Fusion vous propose son menu de cinq plats, qui fusionne la cuisine asiatique à des éléments de cuisine française et internationale. Ainsi, le foie gras et le boeuf wagyu côtoient des classiques chinois revisités tels que la soupe de wontons et les crevettes tigres. Les desserts fruités ajoutent une touche originale à ce voyage culinaire.

Ce soir également, le Suffren Hotel & Marina et le Hennessy Park Hotel vous invitent à découvrir leur buffet garni. Au restaurant Pomme de Mât, les chefs proposeront une combinaison harmonieuse de plats traditionnels et modernes, avec une belle variété de saveurs sucrées, salées et épicées. Des options végétariennes sont aussi disponibles. Diverses stations seront à votre disposition dont celles des beignets, des pao et des boulettes. Vous pouvez aussi assister à un live cooking de nouilles sautées aux légumes. Lors de cette soirée, les convives pourront aussi voir une démonstration de danse du dragon après le repas.

Le Hennessy Park Hotel propose un buffet mettant un avant l'harmonie parfaite entre les influences culinaires asiatiques et locales. On retient ainsi la salade de fruits de mer pochés au caramel, piment et ananas ou encore le poisson au curry vert thaïlandais avec du lait de coco léger.

The Address Boutique Hotel vous propose de continuer les festivités avec un buffet, le 1er févier. Vous pourrez également savourer un copieux Asian Sunday Brunch Buffet, le 2 février. Pour le buffet du 1er février, vous pourrez apprécier les classiques de la cuisine asiatique. Au menu des boulettes, le bao au poulet, une variété de sushis, le canard rôti, un cocktail de fruits de mer ou encore le bok choy au tofu.

Quant à l'Asian Brunch Buffet du 2 février, il offre un éventail de plats aussi bien traditionnels qu'internationaux avec une variété d'entrées allant des salades fraîches au plateau de chasive. Les boulettes apportent une touche d'authenticité asiatique tandis que l'assortiment de fromages et de charcuterie crée une expérience plus internationale.

Le 1er février, l'incontournable danse du lion sera présentée sur la Place du village. Finalement, pour les chanteurs en herbe, une soirée karaoké est prévue, le même soir, à partir de 20 h 30, dans le cadre intimiste de l'Underground Late Night Bar.