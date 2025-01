Afrique: Foot CAN-2025 (Tirage au sort) Algérie - 'Ce ne sera pas facile pour nous'

Alger — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, le Bosnien Vladimir Petkovic, a estimé que la mission des Verts "ne sera pas facile", dans le groupe E (Burkina Faso, Guinée-équatoriale, Soudan), de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2025 (21 décembre 2025-18 janvier 2026), à l'issue du tirage au sort de la phase finale, effectué lundi soir.

"C'est un tirage assez intéressant, mais qui n'est pas facile pour nous.

Il n'y a pas de petites équipes dans cette CAN. Toutes les sélections présentes à ce rendez-vous ont mérité leur qualification. Nous allons bien nous préparer et jouer à fond nos matchs. Il est évident que nous sommes les favoris du groupe et nous devons assumer ce rang. Notre premier objectif sera de nous qualifier pour le deuxième tour, après on verra", a affirmé le coach national dans une déclaration, publiée sur le site officiel de la Fédération algérienne (FAF).

L'équipe nationale entamera le tournoi le mercredi 24 décembre 2025 face au Soudan, avant de défier le Burkina Faso, le dimanche 28 décembre, puis la Guinée-équatoriale, le mercredi 31 décembre.

"Il est vrai que nous avons une idée sur nos adversaires, notamment la Guinée-équatoriale que nous avons affronté dernièrement lors des qualifications de cette CAN-2025. Toutefois, on doit se concentrer sur nous-mêmes et ne pas trop penser aux sélections que nous allons affronter", a-t-il ajouté.

Et de conclure : "Actuellement, le plus important ce n'est pas cette CAN, mais plutôt la qualification au Mondial 2026 que nous devons aller chercher. Il sera plus facile pour nous d'aborder cette CAN en ayant validé notre qualification en Coupe du monde."

L'Algérie, dont il s'agit de la 21e participation, s'est qualifiée haut la main pour la CAN-2025, en dominant le groupe E avec 16 points en six matchs, devant la Guinée-équatoriale (8 pts), le Togo (5 pts), et le Libéria (4 pts).

Les 24 nations qualifiées ont été réparties sur six groupes de quatre équipes chacun. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les 8es de finale.