Cote d'Ivoire: Bettié | Wouadja Essay (Président du Conseil régional) - « Nous allons reloger les gendarmes et remplacer leur matériel détruit »

À la suite des violents affrontements qui ont troublé la quiétude de la ville de Bettié les 21 et 22 janvier derniers, Wouadja Essay, président du Conseil régional de l'Indénié-Djuablin et fils de la localité, s'est rendu sur place le 24 janvier.

Il a d'abord rendu visite aux blessés avant de rencontrer successivement Nanan Koua Sanhoun, 5e chef du canton de Bettié, intronisé le 21 décembre 2024, et Mme Konan Marie Chantal Épouse Touhou, préfète de Bettié.

Face à ses hôtes, il a condamné avec fermeté les actes de violence perpétrés par la jeunesse de Bettié, tout en prônant le pardon et l'apaisement.

« Cette situation est extrêmement grave et regrettable. C'est pourquoi nous sommes ici, afin d'évaluer la situation et d'apaiser les populations. Aucun motif ne peut justifier une telle violence, du jamais vu à Bettié. Incendier une gendarmerie est un acte très grave, car les forces de l'ordre sont là pour assurer notre sécurité. Au nom des cadres et de toute la notabilité, nous adressons nos regrets aux autorités supérieures de la gendarmerie. Nous allons rapidement trouver un nouveau local pour reloger les gendarmes et remplacer leur matériel détruit. En attendant, nous appelons la population au calme et à la retenue », a déclaré Wouadja Essay.

Amalaman Jean-Baptiste, maire de Bettié, a également exprimé son engagement à restaurer l'ordre et à assurer la reprise des activités dans la commune.

« Nous avons vécu une situation grave à Bettié et nous condamnons fermement cet acte barbare, qui ne nous honore pas. Nous appelons la population à l'apaisement, afin de permettre à tous de vaquer à leurs occupations. De notre côté, nous oeuvrons sans relâche pour un retour à la normale. Les premières actions menées ont déjà permis la réouverture des écoles et de l'usine SAPH. La vie reprend progressivement, et nous continuerons à travailler dans ce sens », a-t-il affirmé.