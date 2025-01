Togo: Echanges, familiarisation et partages d'expérience, de conseils et d'orientations entre Athlètes et Techniciens togolais pour de meilleures performances

Le Comité National Olympique du Togo a abrité le vendredi 24 janvier 2025, le Forum des Athlètes. Une occasion pour les athlètes de se retrouver pour échanger sur les exigences du sport de haut niveau, se familiariser avec des outils d'aide à la performance, partager leurs expériences et bénéficier des conseils et orientations pour de meilleurs résultats sur l'olympiade 2025-2028.

Cette rencontre a connu la participation de plusieurs athlètes et sportifs de renom dont le président de la Commission des Athlètes du CNO-TOGO, Agassa Kossi, le Médaillé Olympique Benjamin Boukpeti, le Représentant du Togo à la Commission des Athlètes de l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA), Zone 3, Médard Kossi Nayo qui est spécialement rentré de Dakar (Sénégal) pour le Forum sur invitation du CNO-TOGO, le Sélectionneur National des Eperviers du Togo, Nibombé Daré, l'international togolais Floyd Ayité, le triathlète Eloi Adjavon qui a participé aux Jeux Olympiques Paris 2024 et qui est revenu à Lomé pour la 2ème fois en quelques jours grâce au CNO-TOGO, les olympiennes Claire Ayivon (Jeux Olympiques Rio 2016 et Jeux Olympiques Tokyo 2020) et Akoko Komlanvi (Jeux Olympiques Paris 2024).

Des techniciens dont le Directeur Technique National de la Fédération Togolaise de Football, Dodzi François Eklu Siabi, et cinq (05) professeurs d'Education Physique et Sportive délégués par le Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage, ont également pris part aux travaux.

Les échanges ont essentiellement porté sur le Rôle de la Commission des Athlètes, la Présentation de la Plateforme Athlète365 du Comité International Olympique (CIO), le Dopage, l'utilisation de la Plateforme AMA ainsi que le partage d'expériences de participation aux Jeux Olympiques.

Des opportunités liées à l'olympiade 2025-2028 pour les athlètes et leur entourage ont été également présentées, de même qu'une communication sur les Droits humains, la Protection des athlètes et la Prévention de la discrimination et le harcèlement dans le sport.

Le Président du CNO-TOGO, Deladem Akpaki, s'est félicité de la présence massive des athlètes et techniciens à ce Forum, preuve de leur disponibilité et leur engagement à renforcer leurs capacités et être davantage aguerris pour de meilleures performances.

Même son de cloche du côté de la Vice-Présidente du CNO-TOGO, Peace Akpénè Adiho qui a joint sa voix à celle du Secrétaire Général, Téoundé Assenim à l'ouverture des travaux, pour encourager les athlètes dames en profitant de ces initiatives du CNO-TOGO pour apprendre encore plus, afin de s'affirmer davantage sur la scène sportive en titillant les sommets.

Le Forum des Athlètes a pris fin sur une bonne note, avec des ateliers participatifs qui ont permis aux athlètes de réfléchir sur des thèmes précis en lien avec l'amélioration de leurs performances et la lecture et l'adoption des résolutions.