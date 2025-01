Maroc: La Tarika Kettania organise à Salé une veillée religieuse à l'occasion de l'Israa et du Miraj

Salé — La Tarika Kettania a organisé, lundi à Salé, une veillée religieuse en commémoration des miracles de l'Israa et du Miraj (voyage nocturne et ascension du Prophète Sidna Mohammed).

Cette cérémonie religieuse, à laquelle ont participé de nombreux adeptes et membres de la Tarika Kettania, a été l'occasion de se livrer à une méditation des leçons et valeurs morales tirées des miracles de l'Israa et du Miraj.

Cette cérémonie, qui constitue une tradition annuelle, a été marquée par des déclamations du Saint Coran et de madih et samâa, en plus d'un récital de poésie soufie de Cheikh Sidi Mohamed Kettani.

Le cheikh de la Tarika Kattania, Abdellatif Cherif Kettani a indiqué, à cette occasion, que la Tarika Kettania s'emploie à diffuser une éducation spirituelle fondées sur le Coran et la Sunnah, et centrées sur la piété et la modération.

Dans une déclaration à la presse, il a souligné que la Tarika Kettania continue à rappeler, en toute occasion, les enseignements de l'Islam, qui sont basés sur la paix, l'amour, la tolérance, la justice, l'égalité, la coexistence et le dialogue, ajoutant qu'elle oeuvre à dissiper les malentendus concernant les enseignements tolérants de l'islam.

A l'issue de cette cérémonie, des prières ont été élevées pour implorer le Tout-Puissant de préserver SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'Illustre famille royale.