Congo-Kinshasa: Ituri - Dix personnes mordues par des chiens enragés dans le Sud du territoire d'Irumu en janvier

Dix personnes ont été mordues par des chiens enragés dans la région de Boga, située au Sud du territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri, depuis le début de l'année. C'est ce qu'indique Fiston Kabaseke, chef de la Division provinciale de la pêche et de l'élevage. Il déplore toutefois le manque criant de vaccins antirabiques pour répondre aux cas urgents.

Selon les informations recueillies, cinq chiens enragés ont été identifiés dans la chefferie de Bahema Boga, où ils ont attaqué et mordu dix personnes. Face à cette menace, la population locale a réagi en lançant une opération d'abattage des chiens, allant de maison en maison, sans distinction entre les chiens enragés et ceux qui ne le sont pas. Cependant, cette pratique est illégale et ne peut être autorisée que par les autorités compétentes au niveau provincial, selon le chef de la Division provinciale de la pêche et de l'élevage en Ituri.

Fiston Kabaseke insiste sur l'importance de la vaccination des chiens pour prévenir la propagation de la rage. « Lorsqu'un chien vacciné mord une personne, la prise en charge de la plaie est plus facile et moins coûteuse », explique-t-il. Malheureusement, les stocks actuels de vaccins contre la rage dans la région sont extrêmement limités, ne permettant de traiter que les cas les plus urgents.

Le chef de la Division provinciale de la pêche et de l'élevage lance un appel aux autorités provinciales et aux partenaires humanitaires pour un appui en vaccins. Il plaide également pour l'organisation d'une campagne de vaccination des chiens à l'échelle provinciale, afin de lutter contre cette maladie.