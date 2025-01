Congo-Brazzaville: Parlement - La session ordinaire s'ouvre le 1er février

Les deux chambres du Parlement ont respectivement arrêté le 25 janvier à Brazzaville, au cours de la conférence des présidents, l'ordre du jour de la cinquième session ordinaire du Sénat à onze affaires, et la huitième session ordinaire de l'Assemblée nationale à quatorze affaires.

Au niveau de la chambre haute du Parlement, onze affaires sont inscrites à l'ordre du jour dont trois anciennes et huit nouvelles à la session ordinaire administrative qui va s'ouvrir le 1er février. Parmi les nouvelles affaires, il y a le projet de loi portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap en République du Congo ; le projet de loi portant statut des magistrats de la Cour des comptes et de discipline budgétaire ; le projet de loi portant création de l'Agence nationale de l'environnement.

Sur les quatorze points inscrits à l'ordre du jour de la huitième session ordinaire de l'Assemblée nationale, il y a, entre autres, le projet de loi portant lutte contre le trafic illicite de migrants ; la proposition de loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°20-2017 du 12 mai 2017 portant loi organique relative aux conditions de création, d'existence et de modalités de financement des partis politiques. Il y a aussi le projet de loi relatif à la création des zones économiques spéciales, à leur régime fiscal et douanier et à leur organisation ; le projet de loi portant protection et promotion des droits de la personne âgée ; le projet de loi portant création de l'Agence congolaise des affaires maritimes.

Ayant, entre autres, but de faire le point de la session précédente avant d'arrêter l'ordre du jour de la nouvelle, la conférence des présidents au niveau de l'Assemblée nationale a été dirigée par son président, Isidore Mvouba, et au Sénat par son premier vice-président, Ralko Donatien Mouanda Kitsinga. Le gouvernement a été représenté par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.