Afrique de l'Ouest: Coopération entre la BCEAO et la Beac - Le gouverneur Jean-Claude Kassi Brou identifie plusieurs axes

La Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) et la Banque des Etats de l'Afrique centrale (Beac) entendent redynamiser leur coopération. C'est dans ce cadre que les deux institutions ont organisé le 27 janvier 2025 à Yaoundé, une rencontre bilatérale des gouverneurs.

Selon le Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou, la rencontre de ce jour vient donner corps à une ambition commune de redynamisation des relations de coopération entre la Bceao et la Beac, en vue de les renforcer. Il a rappelé que cette vision a été réaffirmée en avril 2024 lors de notre rencontre en marge des réunions de printemps des Institutions de Bretton Woods, au cours de laquelle nous avons échangé sur les enjeux et défis communs pour nos deux institutions et sur l'importance d'une meilleure coordination de nos actions pour soutenir le développement des économies de nos deux zones.

C'est dans ce contexte, a dit M. Brou, que nous avons donné, après notre rencontre d'avril 2024, des orientations à nos équipes respectives pour identifier des axes stratégiques à explorer ensemble. Selon le patron de la Bceao, le choix de ces axes repose sur des enjeux communs, tout en tenant compte des évolutions globales. Le gouverneur de la Bceao cite la transformation digitale. Selon lui, cet enjeu est une nécessité incontournable. En partageant nos expériences, nous pourrons accélérer l'éducation financière de nos populations, promouvoir l'inclusion financière et réfléchir ensemble sur la problématique du renforcement de la digitalisation.

«Nos réflexions devront, bien évidemment, aborder la question du déploiement de l'Intelligence artificielle (IA) au sein des activités de nos Banques Centrales. Le sujet relatif à l'IA sera mis en lumière lors d'une conférence dédiée, prévue le 21 mai prochain à Dakar, au Sénégal, à laquelle vous êtes cordialement invité Monsieur le Gouverneur.

Le deuxième enjeu est relatif à la prise en compte des risques émergents, notamment ceux relatifs à la cybersécurité. En effet, la sécurité des systèmes d'information constitue un enjeu significatif pour la Beac et la Bceao, au regard de l'omniprésence des technologies de l'information, de l'évolution des menaces et de la sophistication des cyberattaques. Dans ce contexte, la coopération pourrait accorder une attention particulière aux stratégies visant à prévenir les cyberattaques mais également à favoriser un environnement numérique sûr et résilient.

Enfin, le troisième enjeu concerne la surveillance et l'interconnexion des systèmes et moyens de paiement des deux zones monétaires », a déclaré Jean-Claude Kassi Brou. Il s'agit, à son avis, d'un important chantier que nos deux institutions ont entrepris pour faciliter nos échanges commerciaux et renforcer notre intégration économique et financière. Il a confié que la mise en oeuvre du programme d'actions au titre de la coopération entre nos deux institutions, coïncide avec celle du Plan stratégique 2025-2027 de la Bceao, qui repose sur trois axes majeurs à savoir : la stabilité monétaire pour garantir la stabilité des prix et renforcer la crédibilité de notre politique monétaire ; la stabilité et l'inclusion financières ainsi que le financement des économies, afin de promouvoir un secteur financier inclusif et résilient et faciliter l'accès au financement pour tous ; et le dernier axe : la résilience et l'innovation, en réponse aux défis actuels, notamment les risques climatiques, tout en favorisant l'innovation technologique.

« Ces initiatives de la Bceao sont en parfaite adéquation avec les lignes directrices qui ont été définies dans le cadre de la redynamisation de notre coopération. Elles s'inscrivent dans notre vision globale, à savoir "Être une banque centrale innovante et résiliente au service des populations et du développement durable des économies de l'Union », a fait savoir le Gouverneur de la Bceao.