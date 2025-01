Congo-Brazzaville: Découverte - Bélinda Ayessa a visité le Jardin des plantes et de la nature de Porto-Novo

En séjour de travail au Bénin, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, a visité le Jardin des plantes et de la nature de Porto-Novo; un site touristique devenu aujourd'hui un espace didactique qualifié de poumon vert de la ville capitale.

Espace vert de la ville, le Jardin des plantes et de la nature de Porto-Novo, situé en plein quartier administratif, entre le siège de l'Assemblée nationale et le centre hospitalier, est créé dans les années 1890. Anciennement appelé forêt sacrée du royaume de Porto-Novo sous l'autorité du royaume de Hogbonu, ce lieu où se déroulaient les règlements des litiges entre citoyens et l'exécution des sentences des condamnées à mort a reçu la visite de la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza.

Accompagnée du maire de la ville de Porto-Novo, Charlemagne Yankouty, Bélinda Ayessa a mis à profit son séjour au Bénin pour explorer les richesses culturelles et historiques de la ville emblématique et portuaire de Porto-Novo. Elle a visité tour à tour la célèbre place d'Abessan, un lieu chargé d'histoire qui lui a permis de plonger dans les récits de Yoruba; la berge lagunaire récemment aménagée, où elle a apprécié la beauté naturelle de cette région; avant de poursuivre sa tournée touristique sur le site de Sekoumé, reconnu comme le coeur de la royauté à Porto-Novo.

Pour le maire de cette ville, c'est un vrai moment de découverte et de partage culturel. « C'est un honneur pour nous de l'accueillir dans le cadre des festivités de "Vodun days". Ici, nous sommes à Porto-Novo, une ville aussi historique que celles de Ouidah et d'Abomey. Nous faisons partie des villes aujourd'hui en pleine émergence du point de vue culturel. Ici, nous sommes dans le jardin des plantes et de la nature qui est la forêt sacrée de la ville de Porto-Novo. A écouter la directrice générale du mémorial, on sent en elle cet engouement de recoller l'Afrique à sa tradition, parce qu'on peut le dire, nous sommes un peu en déperdition », a déclaré Charlemagne Yankouty.

Le périple touristique de Bélinda Ayessa s'est poursuivi à la mosquée centrale et à la place Vodun d'Abessan, où elle a été sensibilisée au retour de la communauté afro-brésilienne. Elle a visité également le palais des gouverneurs. L'ancienne forêt sacrée des migrants, transformée en Jardin de plantes et de la nature, symbole de la fusion entre la culture et l'écologie, a sans nul doute retenu l'attention de la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza.

Au sortir de là, Bélinda Ayessa n'a pas caché ses sentiments. Elle les a exprimés à travers les leçons tirées. « La leçon première que j'ai à tirer, une fois de plus, c'est que l'on ne peut pas effacer notre histoire, et que c'est notre histoire qui est notre force. On doit préserver ce patrimoine pour la génération présente, certes, puisque nous sommes la génération présente, mais surtout pour la génération future, et c'est ce qui est en train d'être fait ici », a-t-elle laissé entendre. Notons que la plupart des quartiers de Porto-Novo portaient à l'origine des noms Yoruba.