Afrique Centrale: L'Angola retire les membres du Mécanisme de vérification de Goma

Luanda — L'Angola a évacué lundi de la RDC les membres du Mécanisme de vérification ad hoc renforcé (MVAR) et du Mécanisme conjoint de vérification élargi (MCVE) de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs (CIRGL), face à l'aggravation de la situation du conflit dans la ville de Goma, où ils étaient installés.

Dix-huit membres du MVAR et huit du MCVE/CIRGL ont été évacués, dont quatre ressortissants de la République Démocratique du Congo (RDC) et deux de la République du Congo, pour assurer leur sécurité, selon un communiqué du ministère des Relations extérieures de l'Angola, envoyé lundi à l'ANGOP.

Les éléments susmentionnés ont été transportés à bord d'un avion de la Force Aérienne Nationale (FAN) de l'Angola, qui a atterri aux premières heures de ce lundi dans la capitale angolaise, Luanda.

L'Angola a pris cette mesure en tant que président par intérim de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs (CIRGL) et facilitateur nommé par l'Union africaine (UA) pour arbitrer les tensions politico-diplomatiques et sécuritaires entre la RDC et le Rwanda.

Selon le communiqué, cet acte a été réalisé en consultation avec les gouvernements de la RDC et du Rwanda, en impliquant les missions diplomatiques angolaises accréditées dans ces pays.

Le MAVR et le MCVA/CIRGL ont été créés pour soutenir le processus de pacification dans l'Est de la RDC et comprennent des membres issus des pays de la région, à savoir l'Angola, le Burundi, la RDC, la Zambie, la République Centrafricaine, l'Ouganda, la République du Congo, le Kenya, le Soudan, le Soudan du Sud, Tanzanie et Rwanda.