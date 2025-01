Angola: Appel à l'implication de l'Église dans la sensibilisation contre le choléra

Huambo (Angola) — Le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, a demandé, dimanche, l'implication des églises dans des actions de prévention du choléra dans les communautés, telles que boire de l'eau traitée, se laver les mains avec du savon et nettoyer les cours.

Le gouvernant, qui s'exprimait lors d'un culte religieux à l'Église évangélique synodale d'Angola (IESA) à Huambo, a déclaré que l'Église a toujours été soucieuse de prendre soin du bien-être des fidèles, non seulement en prêchant la parole de Dieu, mais aussi par un travail de sensibilisation sociale, afin que la maladie ne se propage pas.

Il a rappelé que le choléra est le résultat des déchets produits par les citoyens, d'où la nécessité de faire appel d'abord à la prévention, avec des mesures à la portée de tous, sans attendre les directives du gouvernement, du nettoyage autour des maisons, au lavage des aliments et au fait de ne pas déféquer en plein air.

« Si le gouvernement a pour mission de combler les trous dans les routes, les églises ont la responsabilité de combler les trous dans les esprits, en impliquant leurs fidèles dans des initiatives d'assistance sociale, pour éviter les maux qui persistent dans la vie quotidienne », a-t-il souligné.

Pereira Alfredo a reconnu que l'IESA, depuis sa fondation en 1897, s'est toujours consacrée à l'éducation des citoyens, à leur formation en alphabétisation et dans d'autres domaines, pour faire face aux défis de la vie et donner le bon exemple à la société.

Il leur a donc demandé de réaliser un travail de surveillance dans les communautés pour contenir le vandalisme des câbles et des poteaux électriques, qui est enregistré dans la province de Huambo, ce qui oblige le gouvernement à répéter les investissements publics.

À son tour, le secrétaire régional du synode de l'IESA à Huambo, le pasteur José Florino, a affirmé que tous les temples de l'église ont ouvert un espace de prévention et de sensibilisation au choléra parmi les fidèles, une action de grande envergure dans leurs quartiers respectifs.

Il a indiqué que l'Église investit dans des projets d'agriculture familiale, notamment la culture de maïs, de haricots, de soja, d'avocats, de citrons et de mangues, pour lutter contre la faim et la pauvreté parmi ses membres et leurs familles.

Il a souligné qu'ils mènent également des actions d'alphabétisation pour les membres et autres citoyens des communautés, ayant déjà appris à lire et à écrire à plus de 200 personnes dans la province de Huambo.

L'IESA, établie dans la province de Huambo depuis 2003, compte plus de cinq mille fidèles dans cette région du Plateau Central, qui pratiquent leur culte dans 200 temples répartis dans 17 municipalités.

Avec une couverture nationale et internationale, l'IESA a été fondée le 30 novembre 1897, dans la municipalité de Caluquembe, province de Huíla, et est reconnue par l'État angolais en vertu du décret exécutif n° 9/87, du 24 janvier 1987 et n° /03 du 25 février 2003.