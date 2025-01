Angola: Malanje - Des patients atteints du choléra déjà guéris

Malanje — Les trois patients atteints du choléra, enregistrés dans la province de Malanje (Nord d'Angola) au cours des neuf derniers jours, se sont déjà rétablis de la maladie, grâce à l'assistance reçue au Centre de traitement du quartier Cahala, de cette ville.

Il s'agit de deux hommes âgés de 38 et 40 ans et d'une dame de 55 ans, le premier originaire de la province de Luanda et les deux dernières du quartier Canâmbua, ville de Malanje.

L'information a été donnée aujourd'hui par le vice-gouverneur provincial pour le secteur politique, économique et social, Franco Mufinda, soulignant que 25 contacts étroits des trois patients ont été observés, mais aucun n'est contaminé, car la chaîne de transmission a été coupée avec la prise de médicaments et d'autres mesures, notamment l'isolement et la consommation d'eau traitée.

D'autre part, le responsable a déclaré que le Gouvernement provincial continue de développer des actions pour prévenir et combattre la maladie, à travers la livraison d'eau de Javel aux familles les plus nécessiteuses, la désinfestation de l'eau et le nettoyage des maisons, entre autres.

Il a, par ailleurs, réitéré l'appel au respect des mesures préventives, à travers l'hygiène personnelle et collective, impliquant tous les citoyens, car la lutte contre les vecteurs de transmission de cette maladie n'est pas la tâche exclusive du Gouvernement.

A l'heure actuelle, la province n'a enregistré aucun cas positif de choléra.

Le choléra est une maladie bactérienne infectieuse intestinale aiguë, transmise par contamination fécale-orale ou par ingestion d'eau ou d'aliments non traités, qui se manifeste par des vomissements et des diarrhées modérés ou sévères, pouvant entraîner la mort en peu de temps.