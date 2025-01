Angola: L'onomastique angolaise reçoit des contributions de la région Centre/Sud

Huambo — La première liste onomastique angolaise, avec 9 789 noms nationaux, reçoit depuis ce lundi, lors d'une consultation publique, l'opinion des chefs traditionnels, des religieux, des conservateurs et des universitaires des provinces de Benguela, Bié, Cuanza-Sul et Huambo.

La conférence régionale, d'une durée de deux jours, se déroule dans la ville de Huambo, à l'initiative du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, à travers des études réalisées sur les prénoms des personnes dans les langues nationales, dans le but de mettre fin aux complications lors de l'enregistrement des enfants.

A l'occasion, le consultant pour la liste onomastique angolaise, Lupene de Almeida, a déclaré que le pays utilise toujours la liste de noms d'origine portugaise, c'est pourquoi ils mènent une consultation publique, pour changer cette réalité, qui ne représente pas la culture nationale.

Il a souligné qu'actuellement, les parents ont des difficultés à attribuer des prénoms nationaux à leurs enfants dans les bureaux d'état civil, parce que les techniciens de la justice suggèrent la liste onomastique portugaise, ce qui attriste les parents, car ce ne sont pas des noms de leur choix.

Lupene de Almeida a déclaré que la consultation publique régionale Centre/Sud de Huambo était en train d'analyser les noms d'origine Ovimbundu utilisés à Benguela, Bié, Cuanza-Sul, Cuando et Cubango.

Il a souligné que les noms africains, que de nombreux techniciens de la justice ont du mal à écrire, à connaître le groupe ethnolinguistique et la prononciation, portent avec eux des histoires et des circonstances, c'est pour cette raison qu'il est donc urgent de sauver cette identité culturelle.

Pour sa part, le vice-gouverneur des Services techniques et des Infrastructures de la province de Huambo, Elmano Francisco, a déclaré que tout au long de l'histoire, des noms ont été identifiés pour identifier les personnes en fonction de leurs valeurs ethniques et culturelles, perdues à cause du développement scientifique et technologique.

Selon le dirigeant, la conférence régionale a lieu parce qu'il existe de nombreuses incohérences dans l'écriture de certains noms en langue nationale dans les bureaux d'état civil, influencées par le portugais et d'autres langues étrangères, en raison de la mondialisation.

Elmano Francisco a donc défendu la nécessité urgente d'établir des paramètres à cet égard, avec le partage de connaissances et d'expériences, pour sauver l'histoire et l'identité culturelle nationale.

La liste des noms angolais a été élaborée en 2017 et des consultations publiques ont déjà été réalisées dans les provinces de Huila, Lunda Sul et Uige, les régions de Cabinda et Luanda étant les prochaines étapes pour apporter des contributions.