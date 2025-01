Angola: Un secrétaire d'État met en évidence l'impact du projet Njila sur l'amélioration des services publics

Huambo — Le secrétaire d'État aux collectivités locales, Fernando da Paixão André Manuel, a considéré, ce lundi, le projet Njila comme le chemin à suivre pour améliorer la capacité et la qualité des services fournis aux communautés angolaises.

Lors de la 1ère réunion technique nationale du projet Njila, qui se tient dans la ville de Huambo, Le secrétaire d'État a souligné que cette initiative du gouvernement représente une étape importante dans la recherche d'un service public plus efficace, plus transparent et plus soucieux du bien-être de la population.

Selon lui, la tenue de la première réunion nationale d'évaluation du projet dans la province de Huambo démontre, une fois de plus, l'intérêt du gouvernement angolais sur le renforcement de la décentralisation administrative.

Il a ensuite souligné que tout au long de sa mise en oeuvre, le projet a été l'un des piliers fondamentaux de l'amélioration de la capacité institutionnelle des organes d'administration locale de l'État, avec un financement de 250 millions dollars.

Le projet sur l'amélioration des services comprend non seulement le volet qualité de la gouvernance, mais aussi la promotion d'une gestion publique plus efficace et centrée sur les besoins de la population, a-t-il précisé.

Le Secrétaire d'État a déclaré que les progrès réalisés avec la mise en oeuvre du projet sont en tout cas significatifs et méritent d'être reconnus, dans la mesure où les résultats contribuent à la construction d'un Angola de plus en plus prospère et juste.