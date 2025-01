Angola: Le ministère de la Santé investit dans la formation des professionnels

Luanda — Le ministère de la Santé continuera à améliorer les conditions de travail des professionnels de la santé, à investir dans la formation continue et à veiller à ce qu'ils disposent des ressources nécessaires pour exercer leurs fonctions avec excellence, a déclaré la ministre Sílvia Lutucuta.

Dans un message à l'occasion de la Journée des médecins, célébrée dans le monde entier le 26 janvier, la responsable a demandé de réfléchir sur le travail acharné et l'importance de la profession médicale, dont le travail est marqué par l'engagement envers la vie humaine, la compétence technique et, surtout, l'humanisation soins.

Dans la note, à laquelle l'ANGOP a eu accès lundi, à Luanda, la dirigeante a exprimé sa profonde gratitude et sa reconnaissance à tous les médecins qui, avec dévouement et sacrifice, jouent un rôle essentiel dans la santé et le bien-être de la population angolaise.

«Le sacrifice des médecins, qui se mettent à disposition de la population, face à d'immenses défis, ne passe pas inaperçu », a-t-elle souligné.

Il convient de rappeler que le ministère de la Santé a l'intention de former et de spécialiser, d'ici 2027, 38.000 professionnels de la santé, dont 3.000 médecins, en mettant l'accent sur la spécialisation en médecine générale et familiale.