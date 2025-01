Gabon: Armande Longo, épouse Moulengui au contact des agents du ministère de la Culture et des arts

L'espoir des agents du ministère de la Culture et des Arts repose désormais sur les épaules d'Armande Longo, épouse Moulengui. Nommée à la tête dudit ministère, le 15 janvier dernier, elle a fait le tour du propriétaire, pour toucher du doigt, les réalités que vivent les agents et dans quelles conditions travaillent-ils. C'était ce lundi 27 janvier 2025.

Le ministre en charge de la Culture et des Arts a pris contact avec les différents services que compose le ministère dont elle a la charge. Accompagnée des différents directeurs, elle a effectué la visite desdits services. En bonne pédagogue, le membre du gouvernement Ndong Sima a échangé avec les responsables des services, tout en leur prêtant une oreille attentive à leurs différentes doléances.

Ayant fait le tour du propriétaire et ayant touché du doigt certaines réalités, la ministre reste optimiste quant aux solutions à trouver, malgré le constat parfois amer." Après le tour du propriétaire au sein du ministère dont j'ai la charge, je retiens qu'il y a beaucoup de choses à faire, surtout en équipement. Des agents travaillent dans des conditions difficiles. Il y'en a qui n'ont ni ordinateur, ni imprimante. Il y a des bureaux qui n'ont même pas de chaises, ni table. Dans l'immédiat, il faut qu'on pourvoit à ces besoins et ensuite voir selon les priorités. Le chantier est vaste."

Le ministre a sincèrement et humblement reconnu l'immensité de la responsabilité qui est la sienne. Elle a d'ailleurs promis transmettre ces informations à qui de droit, afin que certaines solutions prioritaires soient trouvées. " Je suis sous les ordres des plus hautes autorités. Ma tournée était celle de toucher du doigt les conditions de travail des agents et après, je remonterai les informations à ces hautes autorités".

Avec ses collaborateurs, la nouvelle patronne de la Culture et des Arts a échangé dans l'espoir d'apporter un nouveau dynamisme, un nouveau souffle au sein de la maison Culture. Elle espère toutefois, une franche collaboration avec les uns et les autres. " Notre nouvelle patronne commence à nous redonner le sourire. Etre en contact avec les agents, vous ne pouvez pas imaginer combien ça peut booster. Cette marque de considération fait que l'harmonie règne et les résultats attendus ne peuvent qu'arriver. Nous avons besoin des managers proches de leurs collaborateurs. Nous ne pouvons qu'être fiers de ce début" fait savoir un agent du ministère.

Armande Longo, épouse Moulengui dit être soucieuse. Améliorer les conditions de travail des agents est une de ses priorités. Le ministère de la Culture et des Arts, dira t-elle, est la vitrine d'un pays. "Nous allons travailler, être dévoués à nos différentes tâches pour servir notre pays" lancera t-elle. Les agents comptent sur leur nouveau manager pour mener à bien, le bateau Culture.