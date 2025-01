Afrique: L'Angola et la Namibie analysent le mémorandum sur le centre d'opérations pétrolières

Luanda — Le secrétaire d'État angolais au Pétrole et au Gaz, José Barroso, et le ministre namibien des Mines et de l'Energie, Tom Alweendo, ont analysé lundi, à Luanda, le contenu du mémorandum d'entente signé il y a plus d'un an entre la Sonangol et la Compagnie Nationale de Pétrole et Ports de Namibie.

Le document analysé porte sur le développement d'un centre d'opérations logistiques en Namibie, similaire au Centre logistique de services intégrés de Sonangol (SONILS).

La rencontre entre les deux dirigeants a été précédée d'une visite guidée par le ministre namibien des installations de SONILS, à laquelle a également participé l'ambassadeur namibien accrédité en Angola, Patrick Nandago.

Le secrétaire d'État au pétrole et au gaz, José Barroso, a déclaré que la visite servait à analyser ce qui avait été convenu et à examiner les avantages que le centre logistique angolais pouvait offrir à la Namibie.

« A partir de maintenant, nous devrions augmenter le niveau des discussions et l'intégration officielle des deux ministères afin que nous puissions matérialiser cet accord », a-t-il expliqué.