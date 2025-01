Angola: Il y a des entrepreneurs avec des revenus de 25 millions en régime d'exclusion - AGT

Lubango (Angola) — L'Administration générale des impôts (AGT), organisme rattaché au ministère des Finances, a découvert à Huíla « de nombreux » contribuables avec un chiffre d'affaires de plus de 25 millions de kwanzas, qui devraient être soumis au régime général de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), mais qui, furtivement, restent dans la non-soumission.

Pour inverser cette situation, l'AGT mène une opération de reclassification de ces contribuables, dans la mise à jour du régime de TVA et autres, car « ils sont nombreux » qui, compte tenu de leur niveau et de leur capacité contributive, devraient être classés dans le régime général, selon le chef du bureau des impôts de Lubango, Newton Didalelwa.

Sans donner le nombre d'opérateurs dans cette situation, Newton Didalelwa a affirmé, dans des déclarations à l'ANGOP, que l'objectif de l'opération d'inspection est de régulariser la situation fiscale des contribuables, en tenant compte des revenus qu'ils ont, des paiements qu'ils effectuent et de la facturation qu'ils présentent.

L'accent, a dit l'interviewé, est également mis sur la mise à jour de l'impôt foncier, car de nombreux contribuables n'ont pas enregistré leurs propriétés, donc l'enregistrement est en cours, ainsi que sur la collecte de la propriété intellectuelle qui n'a pas été payée et la vérification du respect de l'Impôt sur le Revenu du Travail (IRT).

Dans cette campagne qui se déroule ce mois-ci, parmi les infractions détectées figurent le défaut d'émission de factures et de documents équivalents, le défaut de présentation de déclarations, le non-paiement d'impôts, la manipulation de facturations réelles, les propriétés non régularisées, le dumping et le manque de collaboration des contribuables.

Newton Didalelwa a indiqué que plusieurs de ces opérateurs verront leurs établissements fermés s'ils persistent à ne pas payer les taxes, les amendes et les intérêts par le biais d'une notification, comme ils en ont été préalablement alertés.

L'inspection se concentre sur les opérateurs grossistes de la zone industrielle de Lubango et du marché informel de Mutundo, où les activités de chaque établissement sont surveillées et suivies et un sceau est ensuite appliqué.

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est perçue sur les transferts de biens, les prestations de services effectuées sur le territoire national, à titre onéreux, par un assujetti, agissant en cette qualité, ainsi que sur l'importation de biens.

Le régime général couvre tous les contribuables inscrits au Bureau des impôts des grandes entreprises, ainsi que ceux qui demandent volontairement à adhérer à ce régime, à condition que les conditions prévues à l'article 62 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée soient remplies.

Le régime non assujetti comprend les contribuables qui ont un chiffre d'affaires annuel ou un volume d'opérations d'importation égal ou inférieur à l'équivalent en kwanzas de 250 000,00 USD (deux cent cinquante mille dollars américains).