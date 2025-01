Afrique: L'Union africaine convoque une réunion d'urgence sur la RDC

Luanda — Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) tient ce mardi une session ministérielle d'urgence sur la situation en République démocratique du Congo (RDC), avec la participation de l'Angola, en tant que président en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL).

ANGOP a appris que l'événement se déroulera virtuellement, à partir de 13h00, heure d'Angola, et a été demandé, en urgence, par la RDC suite à la détérioration de la situation dans ce pays.

Depuis février 2023, l'Angola exerce son quatrième mandat de deux ans au sein du CPS, l'organe décisionnel permanent de l'UA pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits, composé de 15 membres.

L'ordre du jour comprend, outre l'intervention de l'Angola, champion de la paix et de la réconciliation de l'UA, les déclarations du ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, Kacou Houadja Léon Adom, dont le pays préside le CPS en janvier, et du commissaire chargé des Affaires politiques, paix et sécurité, Bankole Adeoye.

Des discours sont également attendus de la RDC et du Rwanda, de la Tanzanie, qui préside l'instance de la SADC, ainsi que du Kenya, qui dirige l'EAC, entre autres.

Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a déjà exprimé sa « profonde préoccupation » face à la grave détérioration de la situation de paix et de sécurité dans l'est de la RDC.

Dans un communiqué de presse publié samedi (25), le Président exprime que l'intensification des actions et des attaques menées par le Mouvement 23 (M23) et la récente occupation illégale des territoires et des villes de Sake et Minova reflètent une escalade dangereuse dans ce conflit.

Dans ce contexte, il condamne et répudie avec véhémence ces actions irresponsables du M23 et de ses partisans.

Le Chef de l'Etat affirme que le conflit et les défis sécuritaires à l'Est de la RDC n'ont pas de solution militaire, et exhorte donc les parties à revenir, immédiatement, à la table des négociations.

Un jour plus tard, lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, également convoquée en urgence, le représentant permanent de l'Angola auprès de l'ONU, Francisco da Cruz, a réitéré le ferme engagement du Président João Lourenço en tant que facilitateur mandaté par l'Union africaine pour aider à la recherche de la paix et de la sécurité dans l'est de la RDC.

Le diplomate a souligné « les progrès remarquables dans la mise en oeuvre du Processus de Luanda », ajoutant qu'une réduction rapide et inconditionnelle de la tension dans le conflit et un engagement réel et renouvelé des parties pour explorer les moyens de surmonter les problèmes en suspens sont nécessaires.

À l'époque, le représentant du Burundi avait déclaré que les processus de Luanda et de Nairobi « ont établi une feuille de route claire pour parvenir à un cessez-le-feu durable ». Il a appelé le Conseil à exiger la fin des ingérences étrangères et à agir de manière décisive pour garantir que la RDC puisse exercer pleinement sa souveraineté et rétablir la paix.

Dans le même sillage, Bintou Keita, Représentante spéciale du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo et Chef de la MONUSCO, a appelé ce pays et le Rwanda à poursuivre les négociations politiques dans le cadre du Processus de Luanda.

« La résolution du conflit dans l'est de la RDC doit être politique et non militaire », a déclaré le représentant de la Sierra Leone, pour qui les processus de Luanda et de Nairobi « restent des voies viables vers la paix ».

De son côté, le représentant de la République de Corée a appelé le Rwanda à cesser son soutien au groupe (M23) et a exhorté Kinshasa et Kigali à revenir au dialogue et à mettre pleinement en oeuvre leurs engagements dans le cadre du Processus de Luanda.

Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Francophonie de la RDC, a dénoncé à son tour que « le Rwanda s'apprête à orchestrer un massacre en plein jour », et a déclaré qu'il est « clair que cette crise est directement liée au « pillage économique » de son pays.

Elle a ajouté que plus de 150 tonnes de coltan (minerai) sont extraites illégalement et transportées au Rwanda chaque mois, où elles sont frauduleusement étiquetées pour l'exportation, en plus des attaques systématiques contre les soldats de la paix, de l'assassinat du gouverneur militaire du Nord-Kivu, le 1er janvier 24, et le sabotage du Processus de Luanda.

Le représentant du Rwanda a quant à lui déclaré que « la crise actuelle aurait pu être évitée si le gouvernement de la RDC avait fait preuve d'un véritable engagement en faveur de la paix ».

Alors que le processus de Luanda a franchi des « étapes importantes » - notamment un cessez-le-feu entré en vigueur le 4 août 2024 - le gouvernement et les forces armées de la République démocratique du Congo ont décidé d'accroître la militarisation dans l'est du pays en octobre 2024, a-t-il accusé.