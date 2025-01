Afrique de l'Ouest: AES - Les chefs de la diplomatie échangent sur les formalités de sortie de la Cédéao

Les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel (AES) ont tenu, le 26 janvier à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, une réunion dont l'objectif était de dégager une approche commune dans la définition des formalités de séparation avec la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao).

A l'issue de la rencontre, les chefs de la diplomatie de l'AES ont salué "le leadership, la vision éclairée et la détermination sans faille" des chefs d'Etat du Burkina Faso, du Mali et du Niger à "faire de la Confédération AES, un espace de souveraineté, de paix et de prospérité partagée au bénéfice de leurs populations", indique un communiqué officiel.

Saluant l'adhésion "massive et spontanée" de la population africaine à cette vision, confortant ainsi la portée panafricaniste des actions confédérales, les ministres ont eu une "convergence de vues" sur l'approche globale des futures négociations avec la Cédéao, dans l'intérêt supérieur de la population. "Au terme de leurs travaux, les ministres ont exprimé leur reconnaissance à son excellence le capitaine lbrahim Traoré, président du Faso, chef de l'Etat, pour son leadership et son engagement aux côtés de ses homologues du Mali et du Niger, en vue de restaurer la dignité de la population du Sahel", conclut le communiqué.

"Ce retrait nous offre une opportunité de parvenir à une fraternité réelle, sans aucune ingérence ; une autre façon d'arriver à une intégration réelle, sans manipulation mais aussi sans esprit de domination d'un pays par un autre, d'un peuple sur d'autres peuples", a déclaré à l'ouverture de la réunion, le chef de la diplomatie du Mali, pays assurant la présidence en exercice de la Confédération AES.

Le 23 janvier, il a été annoncé la mise en circulation du nouveau passeport biométrique commun au Mali, au Burkina Faso et au Niger, membres de l'alliance, dès le 29 janvier. Ces trois pays doivent se retirer définitivement ce 29 janvier de la Cédéao.