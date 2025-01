Congo-Brazzaville: Charles Matoumoueni - ' La digitalisation est aujourd'hui un enjeu majeur'

Un nouvel acteur clé de la transformation digitale vient de s'installer en République du Congo. Entretien avec Charles Matoumoueni, directeur général de Laz Global Corporation (LGC SARL).

Les Dépêches de Brazzaville (L.D.B.) : Comment décririez-vous le profil de Laz Global Corporation ?

Charles Matoumoueni (C.M.) : C'est une entreprise spécialisée dans les services du numérique (ESN). Depuis sa récente création à la suite de mon retour en République du Congo après avoir vécu en France, sa mission est d'aider les entreprises à moderniser leurs processus métiers en leur proposant des solutions technologiques adaptées et sur mesure. L'objectif est de la faire devenir un partenaire stratégique pour accompagner les clients dans leur croissance grâce à la digitalisation. La digitalisation est aujourd'hui un enjeu majeur.

L.D.B.: Comment accompagnez-vous vos clients dans cette transformation ?

C.M. : Nous intervenons à plusieurs niveaux. Tout d'abord, nous développons des solutions logicielles sur mesure : plateformes web, applications mobiles et outils de gestion performants. Ensuite, nous proposons des services de conseil stratégique pour identifier les leviers numériques les plus pertinents pour l'activité de nos clients. Nous les accompagnons également dans le déploiement d'infrastructures réseaux et systèmes pour assurer une intégration technologique harmonieuse. Enfin, nous organisons des formations pour faciliter l'adoption des nouvelles technologies par leurs équipes, car une transformation réussie passe par l'humain.

L.D.B : À quels défis vos clients font-ils face lorsqu'ils entreprennent une transformation numérique ?

C.D. : Les défis sont nombreux. Le premier est souvent le changement culturel : les équipes doivent repenser leurs habitudes de travail, ce qui peut provoquer des résistances. Ensuite, il y a le défi technique, avec l'intégration de nouvelles solutions dans des systèmes parfois obsolètes. Enfin, la question du coût et du retour sur investissement est centrale pour les dirigeants, qui veulent s'assurer que leurs efforts de digitalisation produiront des résultats concrets et mesurables.

L.D.B. : Vous parlez d'intégration des technologies. Pouvez-vous nous donner un exemple concret de projet que vous avez réalisé récemment ?

C.D. : Bien sûr ! Nous avons récemment collaboré avec une entreprise souhaitant améliorer sa notoriété en ligne. Nous avons travaillé sur la refonte de son site web et développé un logiciel interne pour optimiser la gestion des publications sur les réseaux sociaux. Ces outils, combinés à des conseils stratégiques, lui ont permis de mieux engager sa communauté et de renforcer sa visibilité.

L.D.B. : Pouvez-vous énumérer les principaux atouts de LGC Sarl ?

C.M. : Notre principal atout, c'est notre approche personnalisée. Nous comprenons que chaque client a des besoins uniques, et nous en proposons des solutions sur mesure, loin des approches standardisées. Nous nous appuyons aussi sur une équipe talentueuse, composée de jeunes diplômés congolais formés et encadrés par des experts évoluant à l'international. Ce modèle permet de transférer des compétences de haut niveau et de construire une expertise locale solide. Enfin, nous investissons beaucoup dans l'innovation et dans la formation continue de nos collaborateurs, ce qui nous permet de rester à la pointe des nouvelles technologies.

L.D.B. : Quelles tendances voyez-vous émerger dans votre secteur ?

C.M. : L'intelligence artificielle et le machine learning sont en train de transformer de nombreux secteurs, notamment grâce à l'automatisation des processus et à l'analyse prédictive. Les solutions fondées sur le cloud continuent également de gagner du terrain, car elles offrent la flexibilité et l'extensibilité, ce qui est également appelé scalabilité. Enfin, l'Internet des objets (IoT) joue un rôle clé en connectant les équipements et en collectant des données en temps réel, ce qui ouvre la voie à une prise de décision plus rapide et plus précise.

L.D.B : Comment envisagez-vous l'avenir ?

C.M. : Nous souhaitons continuer à accompagner nos clients dans leur croissance en intégrant toujours plus d'innovation et en promouvant des pratiques numériques responsables. Nous travaillons aussi sur le concept de « développement durable numérique », pour aider les entreprises à réduire leur empreinte écologique grâce à des technologies respectueuses de l'environnement. Certains de nos collaborateurs sont formés à la norme ISO 26000, qui encadre les engagements des entreprises en matière de responsabilité sociétale. Nous croyons que la sobriété numérique est une démarche essentielle pour concilier compétitivité et responsabilité environnementale.

L.D.B. : Sur un marché compétitif comme celui des ESN au Congo, qu'apportez-vous de différent ?

C.M. : Ce qui nous distingue, c'est notre engagement en faveur de l'excellence et du « local content ». Nous offrons aux jeunes talents locaux l'opportunité de se former auprès d'ingénieurs expérimentés basés à l'étranger. Ce modèle hybride permet de transmettre des savoir-faire de pointe tout en renforçant les compétences locales. Nos clients saluent aussi notre méthodologie rigoureuse et notre capacité à transformer leurs idées en résultats concrets. Nous ne sommes pas juste des prestataires ; nous sommes de véritables partenaires stratégiques.

L.D.B : Avez-vous un conseil à l'adresse d'une entreprise encore hésitante à entamer la transformation digitale ?

C.M. : Ne tardez pas ! Le numérique est devenu une condition essentielle pour rester compétitif. Commencez par des projets pilotes pour évaluer leur impact, puis élargissez au fur et à mesure. Et surtout, entourez-vous de partenaires expérimentés qui sauront vous guider à chaque étape du processus.