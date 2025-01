Gabon: Zita Oligui Nguema dessine le sourire sur le visage de Keren Rainy Lendery

Il faut restaurer la dignité des personnes vivant avec un handicap. La Première Dame, Zita Oligui Nguema, en fait un cheval de bataille. De part son instinct maternel, elle vient de dessiner, non seulement le sourire sur le visage de Keren Rainy Lendery, mais de soulager les parents de cette dernière, en lui offrant un moyen de déplacement électrique.

L'humanisme en elle se manifeste davantage. La Première Dame, Zita Oligui Nguema a une fois de plus, posé un acte empreint d'humanisme, en gratifiant Keren Rainy Lendery, d'un moyen de déplacement électrique. Une preuve d'amour pour ses semblables. Comme quoi « Etre humain, c'est se soucier les uns les autres. Etre civilisé, c'est travailler ensemble en vue de créer une vie meilleure ».

Cet acte, aussi "modeste" soit-il, est la manifestation d'humanisme, de l'instinct maternel, car il permet à cette jeune fille, de se déplacement avec facilité et de vaquer à certaines occupations. Aussi, facilite t-il les parents dans leur mouvement au quotidien. Les parents qui n'ont eu de cesse, que de rendre grâce à Dieu et prier pour la bienfaitrice qui n'est autre que l'épouse du chef de l'Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema. "Les mots me manquent. Nous pouvons que prier pour sa famille..."

Le courage, la détermination et l' attachement aux valeurs scolaires font de Keren Rainy Lendery, une jeune fille exceptionnelle. La représentante de la Première Dame n'a pas manqué de le lui souligner : « Tu es forte, courageuse et pleine de ressources. Peu importe les obstacles sur ton chemin, retiens que tu as en toi, la capacité de réaliser de grandes choses. Chaque jour sera pour toi, une nouvelle occasion d'affirmer ta bravoure et ta résilience ».

Incarnant les vertus du courage, de la résilience et de la détermination, Keren Rainy Lendery, devra inspirer la jeunesse à se battre, à lutter loyalement pour ce qui leur est plus cher.