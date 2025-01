Afrique: CAN Maroc 2025 - La RDC dans le groupe D avec le Sénégal, le bénin et le Boswana

La Confédération africaine de Football CAF a procédé au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies (CAN), Maroc 2025, au Théâtre national Mohammed V de Rabat le lundi 27 janvier. La RDC est logée dans le groupe D avec le Sénégal, vainqueur de la CAN 2021, le Bénin et le Botswana.

Les équipes ont été réparties en six groupes de quatre nations pour le tournoi final prévu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 dans six villes hôtes et neuf stades au Maroc.

Le Maroc, pays hôte, est en tête du groupe A. Il affrontera le Mali, la Zambie et les Comores dans ce qui semble être une poule très disputée.

L'Égypte, sept fois championne d'Afrique, affrontera dans le groupe B un trio d'équipes d'Afrique australe, à savoir : l'Afrique du Sud, médaillé de bronze à la dernière CAN en Côte d'Ivoire, l'Angola et le Zimbabwe.

Dans le groupe C, le Nigeria affrontera la Tunisie et le duo est-africain, composé de l'Ouganda et de la Tanzanie, qui seront les co-organisateurs de la CAN 2027.

L'Algérie, vainqueur en 2019, affrontera le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan dans un groupe E intéressant.

Et la Côte d'Ivoire, championne en titre, affrontera son vieux rival et cinq fois vainqueur, le Cameroun, le Gabon et le Mozambique dans le groupe F ; alors qu'elle cherchera à remporter un deuxième trophée consécutif.

Les deux meilleures équipes de chaque poule se qualifieront pour les huitièmes de finale, aux côtés des quatre meilleures équipes classées troisièmes.

Voici les groupes :

GROUPE A : Maroc, Mali, Zambie, Comores

GROUPE B : Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe

GROUPE C : Nigéria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie

GROUPE D : Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana

GROUPE E : Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan

GROUPE F : Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique