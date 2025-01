Cameroun: Lutte contre la vie chère au pays - Le riz subventionné, une solution durable ou un cache-misère?

opinion

La lutte contre la vie chère au Cameroun est un défi majeur pour le gouvernement, qui a récemment opté pour une solution controversée : la vente directe de riz à bas prix aux populations. Cette initiative, bien qu'apparemment généreuse, soulève des questions sur son efficacité à long terme et ses réelles motivations. Pourquoi le gouvernement camerounais choisit-il de se substituer aux commerçants plutôt que de promouvoir une production locale durable ?

Une mesure conjoncturelle face à une crise structurelle

Depuis près de six ans, le Cameroun fait face à une inflation galopante qui touche particulièrement les produits de première nécessité, dont le riz. Face à cette situation, le gouvernement a lancé des opérations de distribution de riz à prix réduit. Cependant, cette approche semble davantage répondre à une urgence qu'à une stratégie de développement durable. Les images de foules se ruant sur des points de vente improvisés, dans des conditions souvent indignes, illustrent une paupérisation croissante et un désarroi généralisé.

Le risque de la politisation de l'aide alimentaire

L'opération de vente promotionnelle de riz, largement médiatisée, suscite des interrogations sur ses véritables objectifs. Certains y voient une forme de dumping économique, visant à masquer des intentions politiques. En effet, ces distributions occasionnelles pourraient être perçues comme une manière de « clochardiser » les populations, les rendant dépendantes de l'aide gouvernementale tout en renforçant l'image d'un État providence. Cette approche risque de promouvoir la pauvreté plutôt que de l'éradiquer.

Pourquoi ne pas investir dans la production locale ?

Au lieu de distribuer du riz importé à bas prix, le gouvernement camerounais gagnerait à investir dans la culture locale du riz. La promotion de la riziculture pourrait non seulement réduire la dépendance aux importations, mais aussi créer des emplois et stimuler l'économie locale. Des initiatives telles que la restructuration des pôles de production de riz de Santchou et de la Semry de Yagoua pourraient booster la productivité et offrir un riz de qualité à des prix abordables.

Une stratégie de long terme pour une autonomie alimentaire

Pour lutter efficacement contre la vie chère et l'inflation, le Cameroun doit adopter une approche structurelle. Cela passe par la subvention des intrants agricoles, l'accompagnement des petits producteurs via des Groupements d'Initiative Commune (GIC), et la mise en place de crédits bancaires accessibles. En appliquant le proverbe chinois « Donne un poisson à un homme, il mangera un jour ; apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie », le gouvernement pourrait transformer durablement le secteur agricole.

Vers une politique de substitution efficace

La lutte contre la pauvreté et l'inflation ne peut se limiter à des mesures ponctuelles. Le Cameroun a besoin d'une stratégie de long terme, axée sur la production locale et l'autosuffisance alimentaire. En investissant dans la riziculture et en soutenant les petits producteurs, le gouvernement pourrait non seulement réduire la vie chère, mais aussi poser les bases d'une économie résiliente et durable. Il est temps de passer des promesses aux actes pour un avenir meilleur.