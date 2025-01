Ile Maurice: Boxe - L'Alliance pour l'Intégrité de la Boxe Mauricienne réclame la démission de Pascal Telvar

Réunis au sein de l'Alliance pour l'Intégrité de la Boxe Mauricienne, les entraîneurs, officiels et boxeurs se sentant lésés par les agissements de l'Association mauricienne de Boxe (AMB) et de son président, Pascal Telvar, réclament la démission de ce dernier. Les membres de ce groupe a rencontré la presse vendredi 24 janvier à Port-Louis, pour faire part de leur ras-le-bol. Selon les différents intervenants, Pascal Telvar ferait preuve d'abus de pouvoir et d'une mauvaise gestion de la fédération.

Richarno Colin était présent en tant que capitaine de la sélection nationale de boxe. «Depuis de nombreuses années, je me donne corps et âme à la boxe pour faire honneur à mon pays. J'ai été blessé l'année dernière mais j'ai été délaissé par la fédération. Je ne veux pas que les jeunes boxeurs qui montent soient victimes du même sort. Si les choses continuent ainsi, la boxe va mourir à Maurice. Elle est mal dirigée par une fédération incompétente. J'espère que le ministère des Sports prendra conscience de la situation», a lancé le double champion d'Afrique.

Vishale Cannoo, coordonnateur du mouvement, indique que : «boxeurs, officiels et clubs sont affectés par l'administration de l'AMB.» *«Il nous faut créer un meilleur environnement pour la boxe. Depuis que Pascal Telvar est devenu président, il a fait preuve d'orgueil et de mauvaise gestion», a-t-il fustigé. Selon lui, quand Telvar a pris la présidence pour la première fois en 2013, il a évincé Jean-Claude Nagloo, premier Directeur Technique National (DTN) mauricien ainsi que le regretté Guy Bazerque qui occupait le poste de secrétaire administratif de l'AMB.

«En 2015, j'avais été sélectionné pour agir en tant que juge-arbitre aux Jeux des îles de l'océan Indien à La Réunion mais Telvar a annulé la décision de la commission des juges-arbitres. En raison de son manque de communication et de son leadership conflictuel, il a été révoqué par la majorité des membres du comité directeur en 2015 toujours», rappelle Vishale Cannoo.

«Malgré cela, Pascal Telvar a été réélu président le 20 mai 2023 avec l'aide du caretaker committee, même si certains membres n'étaient pas d'accord, mettant en avant les sections 6 (1) (f) et 9 (5) (d, h, i, j) de la Sports Act», fait-t-il ressortir.

En pas moins de cinq reprises, la demande de Vishale Cannoo pour prendre part aux examens pour devenir juge-arbitre international 2 étoiles, n'a pas été prise en compte par Pascal Telvar alors même que le premier nommé était disposé à prendre en charge tous les coûts. En mars 2024, alors que la Confédération Africaine de Boxe (AFBC) avait choisi Cannoo pour agir comme juge-arbitre lors des Jeux d'Afrique au Ghana, Pascal Telvar a unilatéralement décidé d'enlever son nom.

Finalement, Cannoo passera ses examens en avril 2024 après avoir fait appel à l'International Boxing Association (IBA). «Même là, Pascal Telvar a fait opposition et a envoyé des e-mails aux organisateurs pour bloquer ma candidature», dira Cannoo. «Lors des championnats d'Afrique en octobre 2024 au Congo, alors que j'avais été nommé par l'IBA et l'AFBC pour être juge-arbitre, Pascal Telvar a fait montre d'anti-patriotisme en demandant que mon nom soit enlevé», déplore Cannoo. Celui-ci mentionne que deux autres juge-arbitres internationaux sont eux aussi mal considérés, nommément Chanradeo Jeebun et Stéphano Hellène.

Appel lancé au ministre des Sports

Bruno Julie a, lui aussi, été très critique envers Pascal Telvar. Le seul médaillé olympique de la République de Maurice à ce jour (bronze à Beijing en Chine en 2008), a été suspendu suite à sa participation à une soirée de boxe professionnelle tenue au complexe multi-sports de Cote d'Or, le 10 juin 2023. Un comité disciplinaire avait été annoncé pour le 15 juillet 2023. Puis, le 18 septembre, Bruno Julie a été révoqué comme membre du staff technique de la sélection nationale.

«C'est avec une grande douleur que je m'exprime. Nous avons emmené la boxe mauricienne à un très haut niveau mais la mauvaise gestion du président actuel de la fédération actuelle est en train de lui causer beaucoup de tort. Malgré mes atouts, Pascal Telvar m'a mis à l'écart. Il cherche à détruire la boxe mauricienne», s'insurge Bruno Julie. Celui-ci se demande pourquoi ses requêtes pour prendre part au «1-Star Coach program» alors qu'il allait prendre tous les frais en charge, n'ont pas été agréés par le président de l'AMB.

Le médaillé de bronze olympique est aussi attristé que le président Telvar n'ait pas apporté son soutien au déplacement d'une équipe de jeunes boxeurs du club de Stanley-Trèfles pour un stage à Rodrigues en novembre dernier malgré les demandes en ce sens d'Alexander Saydraouten, président du club rose-hillien.

«La boxe est morte. Nous étions parmi les meilleurs en Afrique et maintenant, nous devons reconstruire au plus vite. Je lance un appel au nouveau ministre des Sports. Je sais que c'est une personne qui est à l'écoute. Nous lui demandons de mettre de l'ordre dans la fédération de boxe. La balle est dans son camp. Moi, je veux promouvoir la boxe et entraîner les jeunes. Il est l'heure pour le président de l'AMB de démissionner», déclare Bruno Julie qui considère que si Richarno Colin et Merven Clair n'ont pas obtenu la qualification pour les Jeux olympiques l'an dernier, c'est Pascal Telvar qui en est responsable.

Selon Samantha Tonta, la boxe féminine est également en souffrance. «C'est le découragement qui nous anime alors qu'en tant que boxeuses, nous faisons beaucoup de sacrifices. Quand il y a des compétitions internationales, la fédération ne nous donne pas l'opportunité d'y participer. Le président n'est pas à la hauteur pour gérer la fédération. Je demande au ministre des Sports d'être à l'écoute de nos souffrances», a-t-elle confié.

Pour sa part, Guy Auriant, président du comité régional de Grand Port, s'est élevé contre le manque de considération envers les comités régionaux. «C'est bien chagrinant de voir comment se comporte la fédération. J'ai déjà fait partie du comité directeur de l'AMB par le passé mais jamais il n'a fonctionné de cette manière. Il n'y a pas d'autre solution : Pascal Telvar doit s'en aller. Ce sont les comités régionaux qui constituent la pépinière de la boxe mais Telvar n'a aucune considération pour eux. Il n'est même pas possible d'organiser un gala en raison du manque de fonds alors que c'est la fédération qui est supposée fournir tous les équipements. On ne peut plus fonctionner au petit bonheur. Une somme de Rs 800 seulement est offerte aux coaches par mois alors qu'ils entraînent leurs boxeurs trois fois par semaine. Ce n'est pas motivant», a-t-il dénoncé.

Plusieurs instances ont été alertées au sujet de la gestion de l'AMB, notamment l'Ombudsperson for Sports et le Registry of Associations (RoA). Vishale Cannoo a écrit au RoA à propos d'un violation alléguée du Sports Act par Pascal Telvar concernant son double rôle au sein de la fédération de boxe et de la Mixed Martial Arts Federation Mauritius (MMAFM) en demandant une enquête à ce sujet.