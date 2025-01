Ile Maurice: Le SEMX, pour financer les sociétés à fort taux de croissance

Le SEMX, lancé en décembre dernier, offre une opportunité unique aux entreprises ayant déjà atteint leurs objectifs de croissance de financer de nouveaux projets d'expansion. Cette initiative a rapidement trouvé un écho favorable auprès des acteurs économiques concernés.

Pas évident lorsqu'on est à la tête d'une entreprise qui a atteint le plus haut niveau de croissance, de profitabilité et d'épanouissement de son secteur d'activité, de se tourner vers les banques pour financer un nouveau palier de développement.

Pour ces entreprises, l'alternative réside désormais à la Stock Exchange of Mauritius (SEM). Afin de répondre favorablement aux besoins de ces entreprises à fort taux de croissance, la Bourse de Maurice a créé un segment spécifique, le SEMX, pour faciliter les levées de fonds destinées à leurs nouveaux projets d'expansion.

Le SEMX met à disposition des entreprises une plateforme où elles peuvent concevoir et négocier des instruments financiers adaptés à leurs besoins, tout en attirant des investisseurs disposés utiliser la devise de leur choix.

Ce nouveau segment repose sur un ensemble de règles de cotation sur mesure, adaptées aux exigences des entreprises à forte croissance. Parmi ces règles figurent des dispositions garantissant une liquidité optimale sur le marché secondaire, ce qui renforce l'attrait des entreprises cotées au SEMX. Pour assurer le bon fonctionnement de ce segment, Tuesday Markets Ltd a été désignée comme premier teneur de marché (Market Maker). C'est une catégorie d'acteur essentiel à la fluidité des marchés intervenant sur les grandes places boursières internationales.

Les entreprises éligibles au SEMX peuvent choisir entre deux critères de souscription : · Afficher un taux de croissance annuel moyen d'au moins 25 % de leur chiffre d'affaires sur les trois dernières années ;

· Ou démontrer un taux de croissance de 100 % sur les cinq dernières années.

Sunil Benimadhu, Chief Executive de la Bourse de Maurice soutient que «Le lancement du SEMX marque une étape clé dans notre stratégie visant à positionner la SEM comme une bourse internationale de classe mondiale. Cette initiative reflète notre engagement à fournir une plateforme attrayante pour la levée de capitaux, adaptée aux émetteurs locaux et internationaux, axés sur l'Afrique et en quête de marchés niches.»

La Stock Exchange of Mauritius n'a pas tardé à enregistrer les acteurs financiers qui souhaitent évoluer au sein de ce nouveau segment. Parmi eux figure Africa Eats Ltd, société d'investissement qui lutte contre la faim et la pauvreté en Afrique en soutenant la chaîne d'approvisionnement alimentaire et agricole. Cette dernière a inscrit au SEMX trois entreprises : Africa Eats, Elite Meat et Ziweto.

Selon Luni Libes, Chief Executive Officer d'Africa Eats Ltd, «il s'agit de la première étape vers la connexion des marchés de capitaux avec les petites et moyennes entreprises du continent africain qui sont prospères. Cette liste met en avant notre engagement pour faire de la croissance notre principal objectif et à construire des chaînes d'approvisionnement alimentaire résilientes sur tout le continent».