Algérie: Industrie - Accompagner les opérateurs économiques et élaborer une stratégie nationale aux contours clairs

Tipasa — Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, M. Sifi Ghrieb a mis l'accent, lundi à Tipasa, sur la mobilisation de ses services pour accompagner les opérateurs économiques et lever tous les obstacles rencontrés par ces derniers, notamment en ce qui concerne l'octroi des accréditations nécessaires à l'exercice de leur activité et à l'entrée en phase de production, soulignant les efforts du ministère en vue d'élaborer une stratégie industrielle nationale aux contours clairs.

Animant une conférence de presse au terme de sa visite de travail dans les wilayas d'Alger et de Tipasa, le ministre a indiqué que "les portes du ministère sont ouvertes aux opérateurs économiques, d'autant que des réunions hebdomadaires sont organisées pour écouter leurs préoccupations et propositions afin d'élaborer une stratégie industrielle nationale aux contours clairs", ajoutant que ses services "sont mobilisés pour accompagner les opérateurs et lever tous les obstacles, notamment en ce qui concerne les accréditations nécessaires à l'exercice de leur activité et à l'entrée en phase de production".

Concernant l'industrie pharmaceutique, le ministre a assuré que l'Algérie avait obtenu des résultats "très satisfaisants", notamment dans le domaine des médicaments anticancéreux, précisant que le ministère soutient et accompagne toute initiative visant à "atteindre l'indépendance en matière de sécurité sanitaire, notamment pour les produits sensibles, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant la sécurité sanitaire".

Lors de sa visite dans la wilaya de Tipasa, le ministre qui était accompagné du ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie chargé de la Production pharmaceutique, Fouad Hadji, de la Haut-commissaire à la numérisation, Meriem Benmouloud, du wali de Tipasa et du président-directeur général du Groupe Saidal, a inspecté l'unité de production du Groupe "Saidal", ainsi que le "Groupe Santé", qui est une entreprise pharmaceutique privée.

A noter que le ministre avait effectué une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Alger, en compagnie du ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie chargé de la Production pharmaceutique et du wali d'Alger, Abdennour Rabehi pour s'enquérir de nombre d'établissements du secteur.