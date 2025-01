Tunisie: La cité des Sciences célèbre le 1er février la journée internationale contre le cancer

La Cité des Sciences à Tunis, en collaboration avec l'Institut National de Nutrition et de Technologie Alimentaire (INNTA), célèbre le premier Février 2025 la Journée Internationale contre le cancer dans l'objectif de renforcer la conscience collective sur le cancer, ses facteurs de risque et l'importance d'une prévention efficace.

Cette journée sera une occasion pour le grand public, les professionnels de la santé et les chercheurs de se rencontrer et d'échanger leurs connaissances et expériences sur la lutte contre le cancer, de mieux appréhender les enjeux de la lutte contre le cancer et d'apprendre les gestes qui sauvent.

Il s'agit d'un programme de sensibilisation riche et varié, explorant divers aspects du cancer et visant à sensibiliser et éduquer le public sur la lutte contre le cancer qui inclut: une série de conférences variées au cours desquelles des experts aborderont les sujets variés comme le Cancer et l'Impact de l'Alimentation, les Facteurs de Risque du Cancer, la prévention et le dépistage...

Des stands de sensibilisation proposeront des ateliers interactifs sur des thèmes essentiels pour la prévention du cancer.