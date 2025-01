Tunisie: Routes et ponts - Un investissement de 2,5 milliards de dinars au pays pour 2025

Salah Zouari, directeur général de l'Administration des ponts et routes au ministère de l'Équipement, a annoncé que des projets et contrats d'une valeur totale de 4 milliards de dinars sont actuellement en cours, portant sur les routes, les ponts et d'autres infrastructures sous la responsabilité de son département.

Lors de son intervention le mardi 28 janvier 2025 sur les ondes de la radio nationale, Salah Zouari a souligné que l'année 2025 marquera le lancement de nombreux projets d'infrastructure pour un montant avoisinant les 2,5 milliards de dinars. Il a révélé que 40 contrats, couvrant l'ensemble des gouvernorats du pays, sont programmés, et leur signature et mise en oeuvre débuteront dans les prochains mois.

En outre, l'année 2025 sera également marquée par la finalisation de travaux longtemps retardés et très attendus. Selon Zouari, 50 projets seront achevés et entreront en service au cours de l'année, dont certains d'une grande envergure, tels que le projet d'accès sud de la capitale et la dernière section du projet des routes radiales X20, ainsi que de nombreux autres travaux essentiels pour le développement du réseau routier national.