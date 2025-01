Maroc: Oujda - Rencontre de sensibilisation sur la protection des données à caractère personnel

Oujda — Le complexe socio-sportif Angad à Oujda a abrité, lundi, une rencontre de sensibilisation autour du thème «Protection des données à caractère personnel : Droits et devoirs».

Organisée par la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la semaine de protection des données à caractère personnel et du respect de la vie privée, qui se poursuivra jusqu'au 31 janvier.

Cette rencontre a ciblé les acteurs et les associations de la société civile, qui ont été informés de l'importance des données à caractère personnel et du respect de la vie privée, ainsi que du rôle, des missions et de la composition de la CNDP, en plus de la loi n° 09.08 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

L'accent à été mis à cette occasion sur les missions de la CNDP qui consistent principalement à informer le public et les personnes concernées de leurs droits et obligations stipulés dans la loi n° 09.08 et les textes en vigueur pour son application, en plus de la consultation, la proposition, l'enquête et le suivi.

Lors de la rencontre, les droits des personnes concernées prévus par la loi n° 09.08 ont également été passés en revue, notamment le droit d'être informé lors de la collecte des données, le droit d'y accéder, ainsi que de les rectifier, et le droit de s'y opposer.

Les intervenants ont évoqué aussi les obligations du responsable du traitement des données, qui doit être de manière sécurisée, légale et transparente tout en prenant en considération la finalité du traitement et le principe de proportionnalité, en plus de garantir la qualité des données, de respecter la durée de conservation des données personnelles, de garantir leur sécurité et leur confidentialité, et aussi d'assurer l'exercice des droits des personnes concernées.

Cette rencontre a également été l'occasion de souligner le rôle central des associations de la société civile dans la protection des données a caractère personnel et la sensibilisation des citoyens, et d'échanger sur le site électronique visant à simplifier les démarches de conformité au profit des associations de la société civile.

Dans ce contexte, l'accent a été mis sur le rôle important des associations de la société civile dans la sensibilisation des citoyens à leurs droits lors du traitement de leurs données personnelles conformément à la loi n° 09.08 (droit à l'information, droit d'accès, droit d'opposition, etc.).

Il s'agit également de la contribution de ces associations, à travers la sensibilisation qu'elles effectuent au bénéfice des citoyens, à la réduction du phénomène de violence numérique auquel peuvent être exposées diverses franges de la société (femmes, enfants, jeunes, etc.), et qui est considéré comme une forme de violence pratiquée à l'aide des nouvelles technologies.

Dans ce contexte, des explications ont été fournies sur la plateforme numérique «Koun Aala Bal», lancée par la CNPD le 9 décembre 2022, et qui est considérée comme une école virtuelle à vocation africaine visant à sensibiliser les enfants, les adolescents et les femmes sur les dangers du monde numérique et ses répercussions sur leur vie privée, et à attirer leur attention sur les droits et les moyens, ainsi que les recours dont ils disposent, pour protéger leur vie privée numérique et leurs données personnelles.

La semaine de protection des données à caractère personnel et du respect de la vie privée est organisée en commémoration du "Data Privacy Day", célébré le 28 janvier de chaque année, et pour marquer le 15è anniversaire de la mise en place de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.