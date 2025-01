Afrique: CAN-2025 (tirage au sort) - Les Lions de l'Atlas disposent de tous les atouts pour aller loin dans le tournoi (presse digitale)

Rabat — La presse digitale nationale parue, ce mardi, s'est focalisée sur les résultats du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2025) de football effectué lundi soir au théâtre Mohammed V de Rabat, affirmant que la sélection marocaine dispose de tous les atouts pour aller loin dans ce tournoi.

« Un tirage clément pour les Lions de l'Atlas », titre le site électronique du journal +Le Matin.ma+, relevant que le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations a placé le Mali, la Zambie et les Comores aux côtés du Maroc (pays hôte) dans le groupe A.

« Un tirage plutôt favorable pour Walid Regragui et ses joueurs, qui avaient déjà croisé les Chipolopolos et les Coelacanthes lors des deux dernières versions de la CAN », relève le journal, ajoutant que la cérémonie du tirage au sort a offert un spectacle artistique et sportif de haute volée, donnant un aperçu de la capacité du Royaume à réussir l'organisation d'événements internationaux de grande envergure.

De son côté, « Medias24 » écrit que même si le groupe des Lions de l'Atlas semble à première vue abordable, la prudence reste de mise face à trois nations qui ont terminé en tête de leurs groupes lors des éliminatoires.

« Si les hommes de Walid Regragui ont échappé au groupe de la mort, qui est à première vue celui du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon et du Mozambique, ils ont tout de même hérité de trois des sept nations qui ont fini en tête de leurs groupes à la fin des éliminatoires», fait remarquer le portail électronique.

Le journal électronique +Madar21.com+ se fait l'écho, quant à lui, des déclarations d'anciens internationaux à l'issue du tirage au sort, qui ont estimé que «la sélection marocaine dispose des atouts nécessaires pour se qualifier comme leader de son groupe et poursuivre son parcours ».

Selon la même source, « le Onze national sera animé par la volonté de défendre la réputation du football marocain aux niveaux continental et mondial et sera soutenu par un public avide de titres ».

Pour sa part, le journal électronique +Febrayer.com+ revient sur les propos du sélectionneur de l'Egypte, Hossam Hassan qui a affirmé, en marge de la cérémonie du tirage au sort, que le Maroc demeure le mieux placé pour abriter la phase finale de la CAN, eu égard à son infrastructure extraordinaire, notant que la CAN Maroc-2025 sera certainement "la plus réussie".

Sous le titre « CAN-2025: Tirage équilibré, l'Egypte doit faire montre de prudence », le journal sportif +Al Mountakhab+ indique que le tirage au sort de la CAN-2025 a fait ressortir des poules équilibrées, offrant des affiches chocs entre des grosses cylindrées du Continent, à l'image des affiches Egypte-Afrique du Sud et Tunisie-Nigéria.

« L'Egypte, septuple championne d'Afrique, a été versée dans le groupe B, aux côtés de l'Afrique du Sud, demi-finaliste de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, en plus de l'Angola, quart de finale en 2023 et le Zimbabwe », ajoute le journal.

Quant au portail électronique +Article19.ma+, il est revenu sur le discours du président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi Lekjaa, lors de la cérémonie du tirage au sort, qui a, selon le portail web, «délivré un discours d'unité et de passion entre le Maroc et l'Afrique, tout en soulignant la fierté du Royaume d'organiser cet événement de dimension internationale ».