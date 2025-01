Maroc: Casablanca - La CNDP sensibilise la société civile à la protection des données personnelles

Casablanca — La Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) a organisé, lundi a Casablanca, une conférence régionale dédiée à la sensibilisation de la société civile à la protection des données personnelles et aux droits et obligations y afférents.

Placée sous le thème "Protection des données personnelles, droits et obligations", cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la protection des données à caractère personnel et du respect de la vie privée. Cet événement coïncide avec la célébration du "Data Privacy Day" (28 janvier) et marque le 15e anniversaire de la loi n°09-08, pierre angulaire de la régulation des données personnelles au Maroc.

Dans un contexte où la technologie pénètre tous les aspects de la vie quotidienne - de la santé à l'éducation, en passant par le travail et les loisirs - Cette conférence a permis de souligner les enjeux critiques liés à la gestion des données personnelles.

La numérisation croissante des informations personnelles engendre des risques accrus pour la vie privée des citoyens, d'où la nécessité d'une meilleure sensibilisation et compréhension des mécanismes de protection existants.

La conférence a également mis en lumière le rôle central de la CNDP. Créée en vertu de la loi n°09-08, la CNDP est chargée de veiller au respect de la législation et de sensibiliser le public à ses droits en matière de protection des données. Elle est investie de la mission d'accompagner le Gouvernement et le Parlement dans son domaine de compétence et dispose de pouvoirs d'enquête pour garantir le bon traitement des données personnelles à travers le Royaume.

Dans ce cadre, la CNDP a rappelé à l'occasion de cette rencontre régionale les droits fondamentaux des citoyens en matière de protection des données, notamment le droit d'accès à leurs données, le droit de demander leur rectification en cas d'erreur, le droit d'opposition pour des raisons légitimes, notamment aux fins de prévenir l'utilisation de ces données à des fins commerciales.

Les obligations des responsables du traitement des données visant à garantir aux citoyens une protection complète de leurs informations personnelles, ont également été abordées en détail.

Il s'agit d'assurer la transparence, la sécurité et la légalité du traitement des données, respecter la finalité du traitement, garantir la qualité des données et leur confidentialité, tout en respectant les durées de conservation prévues par la loi.

La CNDP a également précisé les démarches à suivre pour toute personne souhaitant déposer une plainte en cas de violation de ses droits. Les citoyens peuvent adresser leurs plaintes directement au siège de la CNDP, par courrier électronique à l'adresse [email protected], ou via le site internet de la CNDP.

La conférence régionale marque le début d'une série d'activités de sensibilisation prévues durant cette semaine qui se dérouleront sur l'ensemble du territoire national et aborderont des thématiques variées : "La PDP au service des valeurs constitutionnelles", "La PDP au service de l'investissement", "La PDP dans le secteur de la santé" et bien d'autres.

Un des temps forts de la semaine sera consacré à la jeunesse, avec la présentation de la plateforme "Koun3alabal", qui vise à sensibiliser les enfants et adolescents à la protection de leur vie privée numérique.